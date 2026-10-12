Flávio Bolsonaro visitará nuevamente a su padre en prisión

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El juez Alexandre De Moraes levantó la suspensión de 90 días impuesta al candidato del Partido Liberal, condicionando los encuentros a la estricta prohibición de emitir consignas electorales o difundir proclamas políticas desde el arresto domiciliario.

La Corte Suprema de Brasil autorizó este lunes el restablecimiento de las visitas del candidato presidencial Flávio Bolsonaro a su padre, el ex mandatario Jair Bolsonaro, quien cumple detención domiciliaria en su residencia oficial de Brasilia. El juez instructor Alexandre De Moraes formalizó la resolución judicial tras constatar el vencimiento del plazo de 90 días de suspensión fijado el pasado 17 de julio, período en el que no se registraron nuevas infracciones a las órdenes procesales vigentes.

El dictamen emitido en la capital brasileña ratificó la postura favorable de la Fiscalía, organismo que el martes anterior descartó la existencia de irregularidades sobre las pautas impuestas a la custodia del detenido y desestimó la necesidad de extender la penalización. La administración del arresto mantendrá los horarios y esquemas de vigilancia fijados con anterioridad, preservando la prohibición de desarrollar actividades de índole electoral y el impedimento absoluto de divulgar manifiestos o declaraciones públicas mediante terceras personas.

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La medida restrictiva original derivó de una transmisión digital en la que el senador del Partido Liberal (PL) leyó una carta redactada por su progenitor. El tribunal consideró aquella acción como una transgresión directa a la orden que veta la emisión de mensajes en plataformas digitales a través de intermediarios. Ante el resultado obtenido por el aspirante parlamentario en la primera vuelta electoral, la representación letrada del ex jefe de Estado solicitó reabrir el esquema ordinario de contactos familiares.

Jair Bolsonaro permanece recluido bajo arresto domiciliario por razones médicas, descontando una sentencia de 27 años de prisión dictada en septiembre de 2025 por su responsabilidad en el intento de golpe de Estado planificado tras el desenlace comicial de 2022. El beneficio procesal coincide con la fase final de la campaña previa al balotaje del próximo 25 de octubre, instancia donde el postulante opositor disputará la presidencia frente al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio Bolsonaro anticipó que concederá un indulto a su padre inmediatamente después de asumir el mando el 5 de enero si obtiene la victoria en las urnas, además de promover la apertura de un juicio político para destituir al magistrado instructor Alexandre De Moraes. (Agencia OPI Santa Cruz)