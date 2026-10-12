Médicos de PAMI realizarán un paro de 96 horas

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La medida de fuerza suspende turnos de rutina y derivaciones mientras los profesionales exigen llevar la cápita médica a 4.500 pesos y elevar los aranceles odontológicos de 374 a un piso de hasta 3.000 pesos por paciente.

Los médicos de cabecera y odontólogos agrupados en la Asociación de Profesionales de la Salud llevarán adelante un paro nacional de 96 horas contra el PAMI, programado desde el martes 13 hasta el viernes 16. La medida de fuerza suspenderá la atención habitual en los consultorios de todo el país tras meses de reclamos por el desfasaje arancelario y el encarecimiento de los insumos profesionales.

La convocatoria gremial responde al reclamo por una actualización urgente en las sumas fijas mensuales asignadas por beneficiario. En la actualidad, los médicos de cabecera perciben $2.700 por afiliado y exigen elevar la cápita a $4.500, al tiempo que los odontólogos reciben una compensación de $374 por paciente y solicitan fijar una base arancelaria de entre $1.500 y $3.000. Frente a este cuadro distributivo, los profesionales señalaron que sus ingresos reales “cayeron a la mitad desde abril” debido a la falta de recomposición frente a los costos operativos.

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Frente al conflicto, fuentes oficiales del organismo previsional señalaron que sostienen canales de diálogo abiertos con las representaciones gremiales para evaluar ajustes conforme lo permitan las partidas presupuestarias. Desde la administración oficial remarcaron que el esquema médico transita una reestructuración iniciada en abril orientada a la unificación de cápitas para otorgar previsibilidad administrativa, complementada con pagos específicos adicionales por visitas domiciliarias y prestaciones a pacientes fuera de padrón.

Durante los cuatro días de inactividad, quedarán suspendidos la totalidad de los turnos programados, las consultas ambulatorias de rutina, los pedidos de derivación hacia especialistas y la transcripción administrativa de recetas frecuentes. La cobertura asistencial quedará limitada únicamente a guardias mínimas y prescripciones de urgencia médica. Ante la interrupción del servicio, las entidades médicas recomendaron a los pacientes con turnos asignados contactar directamente a sus profesionales habituales para gestionar la reprogramación de las consultas y prácticas previstas. (Agencia OPI Santa Cruz)