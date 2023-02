Una mina que da vergüenza

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – La Ministra de la Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba, asistió en Cámara de Diputados de la Nación, a una reunión informativa sobre minería del año 2022 y cuando todo parecía que iba a transitar por los caminos aceitados del relato minero, que tan bien guarda y resguarda la gobernadora, con sus amigas, las empresas explotadoras de oro y plata en Santa Cruz, la diputada de la UCR mendocina Jimena Latorre, le puso en la mesa a la ministra santacruceña cuatro puntuales preguntas sobre un tema tabú para el kirchnerismo: YCRT.

La legisladora Radical de forma tranquila y sin vueltas, como se puede ver en el video, le planteó a Silvina Córdoba que el yacimiento de carbón de Río Turbio hasta diciembre del 2021 tenía 2066 empleados y que en el 2022 recibió una transferencia del tesoro nacional por 14.213 millones de pesos y en función de ellos, pidió saber:

La Ministra de la Producción de Santa Cruz, Silvina Córdoba junto a Alicia Kirchner – Foto: Prensa Gobierno

¿Cuántos barcos de carbón se exportaron entre el 2020 y el 2023?

¿Cuántas toneladas de carbón grueso se entregaron a la población en los inviernos durante estos tres ejercicios?

¿Cuánto es el monto de los subsidios recibidos por la empresa estatal durante el período 2020/2023?

¿Cuál ha sido la producción de carbón depurado en ese mismo período?”

A medida que la ministra escuchaba las preguntas simples, claras, directas y sin filtro, que tiraba la legisladora mendocina, sus ojos bailoteaban desorientados como buscando una mirada que la apoyara y le permitiera salir airosa de una situación tan comprometida, como explicar la inactividad de YCRT, el insumo multimillonario de recursos y la falta de producción en al menos los últimos tres años y medio.

Como mejor respuesta la Ministra de la Producción, atinó a disculparse ante la diputada y dijo “Me gustaría que me haga llegar las preguntas porque hay información que debemos preguntar a la empresa estatal YCRT y que nosotros no manejamos en detalle, así que me llevo las preguntas para hacérselas llegar después a través de la diputada”, refiriéndose a Paola Vessvessian que estaba a su lado.

De esta manera Córdoba logró de zafar del compromiso de responder, intentando justificar su “ignorancia” debido a que YCRT es una empresa del Estado nacional y le dijo a la mendocina que esas preguntas serán enviadas a las autoridades nacionales y cuando las tenga disponible, se la facilitará.

Pero había un detalle aún más vergonzoso en esa reunión: estaban presentes la Secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila y los diputados santacruceños Gustavo González, Paola Vessvessian y Jorge Verón, quien a su vez es oriundo de Río Turbio, la localidad que hospeda a la empresa YCRT que está constituida desde 1994 cuando reemplazó a la vieja YCF.

Ninguno de ellos abrió la boca, ni siquiera la Ministra de Minería de la Nación, funcionaria que debería tener muy claro cuál es el desenvolvimiento de YCRT en el marco de la minería nacional y si pensamos que fueron a un encuentro de la actividad minera, es vergonzoso darnos cuenta que nadie llevó la información mínima relacionada con el único y mayor yacimiento de carbón de la Argentina ¿O la llevaron pero evitaron exponerla?. En cualquiera de los casos las dos máximas autoridades en minería de la Nación y la provincia y tres diputados nacionales de Santa Cruz, no pudieron dar respuestas a lo que desde OPI hemos venido informando en todos estos años, razón por lo cual le vamos a responder sus inquietudes y se lo resumimos a la diputada mendocina de la siguiente manera:

Entre 2020 y 2023 no se exportó ni un solo barco con carbón desde el muelle de YCRT en Punta Loyola (Río Gallegos). El último barco que salió del puerto con carbón a Brasil, fue el de bandera de Hong Kong “Muchou”, el cual cargó 24.937 toneladas de carbón térmico comercial el 16 de octubre de 2019. Inmediatamente de realizado el despacho, el personal de YCRT plantó un paro y nunca más YCRT volvió a exportar carbón ni a producirlo. En estos tres años no se distribuyeron las toneladas de carbón necesaria, siendo insuficientes para cubrir la demanda anual generando quejas y reclamos. El monto de los subsidios recibidos por YCRT son material top secret. No hay posibilidad de conocer sus montos ni su distribución y/o inversión. En este periodo no hubo carbón depurado con destino a la Usina 240 Mw, sino y solo, para sostener las calderas de la usina de 21 Mw. Sin embargo desde los últimos meses del 2022, debido a la falta de agua en la localidad y la imposibilidad de extraer agua para depurar el carbón, YCRT dejó de funcionar, la usina sigue apagada y no se depura ni siquiera para consumo interno.

Muchos títulos y ninguna información

Tampoco la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, respondió las preguntas de la legisladora mendocina, ni los legisladores de Santa Cruz, Gustavo González, Paola Vessvessian y Jorge Verón, todos quedaron shokeados ante las simples preguntas de Jimena Latorre.

Si dos funcionarias del más alto rango (Ministerio), tanto de la Producción, en el caso de Silvina Córdoba y Fernanda Ávila, Ministra de minería (nada menos) no conocen detalles fundamentales de la realidad de YCRT, no pueden estar en sus puestos.

Lo que subyace en todo este acting vergonzoso que hicieron estas altas funcionarias y los diputados santacruceños presentes en esa reunión, es el ocultamiento adrede de los datos y la omisión de los detalles sobre el escaso funcionamiento de YCRT, la brutal demanda de fondos que insumo y la improductividad de estos 3 últimos años, en medio de un país fundido y su solo mantenimiento en virtud de la hipocresía del relato y uso político que el kirchnerismo le da a su nave insignia de la corrupción en esta provincia y que OPI ha seguido y sigue con lujo de detalles y esa información, recorre el país desnudando la forma en que se mal administra una empresa improductiva, sostenida solo con fines políticos y de caja. (Agencia OPI Santa Cruz)