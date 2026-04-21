Se consolida el cultivo de ajo violeta en la producción agrícola fueguina

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(OPI TdF) – La empresa estatal Río Grande Activa informó que se consolida la producción local de ajo violeta tras una nueva temporada donde se duplicó la cantidad sembrada con más de 4 mil dientes de ajo.

En esta nueva etapa de siembra de ajo violeta fueguino se llevó a cabo siguiendo prácticas vinculadas a la agricultura tradicional, considerando los ciclos lunares.

En las labores del proceso de siembra se realizaron “mediciones de pH y electroconductividad del suelo, cuyos resultados fueron favorables para el desarrollo del cultivo”.

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Desde Río Grande Activa señalaron que “el proceso incluyó la preparación del terreno mediante motocultivador y desmalezado manual, garantizando condiciones adecuadas para el crecimiento”.

El cultivo permanecerá durante “el invierno bajo las condiciones climáticas propias de la región, y se prevé que, a partir de septiembre con el rebrote de las plantas, se implemente el sistema de riego por goteo”.

El ajo violeta se suma a la “producción de tomates, ajíes y ensaladas agroecológicas, representando no solo una alternativa de consumo, sino también una oportunidad para fomentar el autocultivo al alcance de todos”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)