Operativo en Caleta Olivia logró secuestrar plantas de marihuana

- Publicidad -

En un operativo de la Policía Federal Argentina en el barrio Rotary XXIII de Caleta Olivia se logró secuestrar plantas de marihuana, marihuana fraccionada y dinero en efectivo.

El allanamiento se produjo en una vivienda donde se investigaba por movimientos recurrentes y se tenía la información que había un invernadero de cultivo de marihuana.

Efectivos de la Policía Federal realizaron el procedimiento donde encontraron 25 plantas de marihuana en diferentes etapas de crecimiento, cogollos fraccionados por un total de 27 gramos, una balanza digital y dinero en efectivo.

- Publicidad -

La investigación incluyó tareas de inteligencia previa con la autorización de la fiscalía Federal.

En el lugar se encontró un cultivo indoor equipado con tecnología específica para maximizar la producción, incluyendo sistemas de iluminación artificial y ventilación controlada.

Una persona mayor de edad quedó a disposición de la justicia. (Agencia OPI Santa Cruz)