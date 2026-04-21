Prefectura Naval detectó un buque extranjero sospechado de pesca ilegal

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(OPI Chubut) – La Prefectura Naval Argentina identificó este domingo a un buque de pesca por arrastre de bandera de Portugal que estaba pescando de manera ilegal en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

Desde el gobierno nacional indicaron que rige la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y señalaron que la Prefectura Naval Argentina detectó este domingo a un buque extranjero en presunta tarea de pesca en la zona exclusiva.

Mediante el uso de tecnología de detección electrónica de buques en infracción como el Sistema Guardacostas, se logró identificar al buque arrastrero Coimbra, de bandera de Portugal.

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En tiempo real se analizó la información dinámica del buque, lo que “permitió inferir que sus registros de velocidad y movimientos, previos y durante su ingreso, presentan patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre”.

Los datos indicaron que la embarcación navegó dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina a una velocidad promedio de 4,9 nudos, lo que “configura una presunta infracción a la Ley N° 24.922 (Régimen Federal de Pesca), conforme a los lineamientos establecidos en la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca”.

Según los registros de navegación, Coimbra efectuó un ingreso de aproximadamente 700 metros dentro de la ZEEA, había zarpado de Uruguay el 25 de febrero y estaba en zona de pesca desde el 28 de febrero, al través de Cabo Dos Bahías en Chubut. (Agencia OPI Chubut)