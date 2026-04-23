Cámara Federal revocó los amparos y dejó firme el ingreso de carne con hueso a la Patagonia

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La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó todos los fallos a favor de los amparos presentados por las asociaciones de productores agropecuarios de la región patagónica que solicitaban dejar sin efecto la Resolución 460/2025 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) que flexibiliza el status sanitario al sur del río Colorado.

La decisión de la justicia federal habilita el ingreso de carne con hueso desde el norte de la región patagónica y redefine el esquema sanitario regional, cuyo cambio de régimen podría impactar en los precios, la producción regional y modificar el escenario del comercio internacional que mantiene a la Patagonia con altos estándares a nivel mundial.

La medida genera preocupación en el sector productivo dado que podrá repercutir en la producción y la rentabilidad.

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La Cámara Federal insistió que “el riesgo cero es biológicamente inalcanzable” y respaldó un enfoque basado en la gestión del riesgo y la evidencia científica dado que “no corresponde al Poder Judicial reemplazar el criterio técnico de los organismos especializados”. (Agencia OPI Santa Cruz)