Doble homicidio en Comodoro Rivadavia: la policía investiga un ajuste de cuentas

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(OPI Chubut) – Un doble homicidio se produjo este miércoles a la madrugada cuando desconocidos persiguieron y balearon el vehículo donde se desplazaba un joven y su novia a la altura del natatorio del barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia.

La policía de Chubut identificó al joven como Rodrigo César Pedro Nieves de 24 años y una joven identificada como Agustina Asencioa, cuyos cuerpos se encontraban en el interior de un Peugeot 206 estacionado en cercanías de la intersección de La Prensa y Vuelta de Obligado.

Nieves es integrante de una familia vinculada a numerosos hechos delictivos y con antecedentes de una disputa con otra familia de apellido Vera.

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De hecho en 2019, fue condenado a 11 años de prisión por el asesinato del mecánico Jorge Feliciano Olivera, en un hecho ocurrido el 3 de enero de ese año en un taller de calle San Martín y Las Rosas.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, confirmó el hecho y brindó detalles sobre el procedimiento policial al señalar que “el vehículo tuvo al menos 10 impactos de bala” y confirmó que Nieves se encontraba sin vida y la mujer que lo acompañaba estaba agonizando, fue trasladada al hospital y falleció a los pocos minutos producto de los disparos recibidos.

Las primeras hipótesis que elabora la policía es que se trató de “un ajuste de cuentas” dado que Nieves debía declarar este jueves 23 de abril en el marco de la causa por el homicidio de Matías Nieves, ocurrido en enero de 2025 en el barrio Jorge Newbery. La justicia suspendió este miércoles el inicio del juicio oral y público.

El ataque que se produjo este miércoles se habría iniciado en el sector conocido como las 1008 viviendas -una zona señalada por conflictos previos- y continuó a lo largo de varias cuadras hasta culminar en Pueyrredón.

La justicia provincial investiga si el doble homicidio es una página más de los enfrentamientos entre las familias Nieves y Vera en Comodoro Rivadavia.

Este nuevo capítulo de violencia tiene antecedentes desde el 15 de diciembre de 2016, cuando Jonathan Vera fue asesinado de un disparo en la nuca después de que su camioneta fuera atacada a balazos por miembros de la familia Nieves en el barrio San Martín.

Entre los implicados se encontraba Matías Nieves y un hermano menor, quienes fueron detenidos en ese entonces, aunque la Justicia los absolvió por falta de pruebas.

El 24 de enero de 2025, Matías Nieves fue asesinado con siete disparos en barrio Jorge Newbery, hecho por el que se acusa a Agustín Vera, quien fue detenido tras intentar escapar hacia Trelew.

Luego, el 27 de febrero de 2025, Jorge David Nieves —otro de los miembros más temidos del clan— fue ejecutado de un balazo en la cabeza en el barrio Quirno Costa. En este último caso, el presunto autor fue identificado como Mauro Fabián Pavei, otro delincuente con amplio prontuario.

En tanto, el 12 de octubre de 2025, se presume que allegados a la familia Vera atacaron a tiros la Oficina Judicial del barrio Roca, donde se iba a realizar una audiencia vinculada a las mismas familias implicadas: Vera y Nieves. Por ese hecho, nueve personas fueron detenidas y se secuestraron armas de fuego, y horas después, una de las camionetas utilizadas en el ataque apareció incendiada frente a la Seccional Primera. (Agencia OPI Chubut)