Dictan conciliación obligatoria en conflicto docente

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(OPI Chubut) – La Subsecretaría de Trabajo del Chubut dictó la conciliación obligatoria en el conflicto entre el gobierno provincial y los gremios docentes tras la convocatoria a un paro por 24 horas en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Así lo habían determinado los gremios ATECH, SITRAED, SADOP, UDA y AMET, quienes habían convocado a un paro de 24 horas para el jueves 23 de abril.

Con esta medida, el gobierno tendrá 15 días hábiles para reencausar las negociaciones y evitar el conflicto.

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Desde la autoridad laboral indicaron que los gremios deben “abstenerse de llevar a cabo cualquier otra medida que signifique modificar y/o alterar la prestación del débito laboral en forma habitual, normal”. (Agencia OPI Chubut)