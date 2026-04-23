Cae la actividad económica y marca el peor registro desde 2023

- Publicidad -

La actividad económica anotó su peor caída mensual desde diciembre de 2023. El INDEC publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a febrero de 2026, con un retroceso del 2,6% respecto a enero. La cifra iguala el desplome registrado en el cierre del primer mes de gestión de la actual administración, rompiendo la frágil estabilidad de los meses previos.

En la medición interanual, la actividad económica cayó 2,1% frente al mismo mes de 2025. El registro de febrero se ubica apenas por detrás del dato de septiembre de 2024, cuando la contracción alcanzó el 2,4%. Por su parte, el componente tendencia-ciclo marcó una variación positiva marginal de 0,1%, un dato que el Palacio de Hacienda intenta utilizar para moderar el impacto de la recesión técnica.

La disparidad sectorial confirma una economía de dos velocidades que afecta directamente a la estructura productiva. Mientras que los sectores extractivos y primarios sostienen indicadores positivos, la economía real —aquella que genera mayor valor agregado y empleo urbano— sufre un proceso de licuación. Solo ocho de los quince sectores que conforman el EMAE registraron subas en febrero.

- Publicidad -

El impacto en sectores clave para la región patagónica y el sector externo muestra los siguientes números:

Pesca: 14,8% .

. Explotación de minas y canteras: 9,9% .

. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4% .

. Intermediación financiera: 6%.

A contramano de estos indicadores, el sector fabril y el consumo masivo reflejan el parate del mercado interno. La Industria manufacturera registró un derrumbe del 8,7% y el rubro de Comercio mayorista, minorista y reparaciones retrocedió un 7%. Estas caídas superan ampliamente el promedio general y exponen la profundidad del ajuste en el sector privado.

El ministro de Economía, Luis Caputo, justificó la merma de febrero a través de factores estacionales y coyunturales. El funcionario argumentó que el calendario de 2026 contó con dos días hábiles menos que el de 2025 y atribuyó parte del resultado al impacto de un paro general. Caputo calificó la tendencia como “subyacente” para intentar separar el dato duro de la percepción de una crisis productiva persistente.

La documentación financiera oficial del INDEC detalla el desempeño del resto de los sectores durante el segundo mes del año:

Hoteles y restaurantes: 1% .

. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1% .

. Servicios sociales y de salud: 0,9% .

. Enseñanza: 0,1% .

. Transporte y comunicaciones: -0,3% .

. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5% .

. Construcción: -0,6% .

. Administración pública y defensa: -1,5% .

. Impuestos netos de subsidios: -4,2% .

. Electricidad, gas y agua: -6%.

La caída en el segmento de Electricidad, gas y agua (-6%) y la baja en Impuestos netos de subsidios (-4,2%) completan el cuadro de una economía que, a pesar de los rendimientos en minería y pesca, no logra traccionar el consumo ni la producción masiva. (Agencia OPI Santa Cruz)