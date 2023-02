ADOSAC: el mismo ofrecimiento, el mismo rechazo y el inicio normal de clases vuelve a peligrar en Santa Cruz

- Publicidad -

Tal como lo referimos ayer, se realizó el Congreso de la ADOSAC, donde se puso en debate la propuesta oficial del gobierno de aumento salarial del 4% al básico más la clausula gatillo, oferta que venía “mejorada” de la anterior que solo difería por la cifra porcentual que inicialmente había sio del 3%.

Reunidas las filiales del gremio en el Congreso provincial, la decisión fue exactamente la misma que la última vez en las que se hicieron las paritarias docentes: rechazaron el aumento del 4% y aceptaron la cláusula gatillo, lo cual pone a las negociaciones en un pantano, que acerca a la comunidad educativa de la provincia a una nueva crisis, en el inicio del ciclo lectivo, pues ADOSAC ya anunció que no habrá inicio de clases normales, si no hay acuerdo previo sobre la cuestión salarial, aunque no es éste el único tema en discusión en el ámbito educativo de Santa Cruz.

Lo señala expresamente el documento emitido por el gremio donde señala que el inicio normal de ciclo lectivo depende exclusivamente del gobierno y de las respuestas efectivas que de a las peticiones del sector, considerando que se acepta la cláusula gatillo, pero que la misma no puede formar parte de las próximas propuestas salariales, porque fueron parte de las negociaciones del año 2022, razón por lo cual el gremio rechazó formalmente la información engañosa que puso a circular el gobierno para confundir a la opinión público en referencia la base de la negociación que siempre se hizo tomando de base el escalafón docente, acusando al Consejo Provincial de Educación de abritrariedad, improvisación y falta de previsión, en la implementación de las “Jornadas extendidas” en las escuelas de la provincia, con el solo propósito de cumplir con el relato político, pero sin sustento fáctico en la realidad educativa de Sana Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)