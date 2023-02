Deuda Pública: en enero el Gobierno pagó intereses por U$S 1.463 millones

- Publicidad -

Según publica Clarín Casi 80% de ese monto fue en moneda extranjera y se destinó a los compromisos de los bonos del canje.

Por: Ismael Bermúdez

El año arrancó con una fuerte carga en el pago de los intereses de la deuda pública.

Así, en enero se cancelaron intereses por el equivalente a USS 1.463 millones, de los cuales 77% fueron en moneda extranjera. Se destacaron los pagos de intereses por los títulos emitidos en el proceso de reestructuración de deuda en moneda extranjera de 2020 por el equivalente a US$ 1.022 millones, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).



En todo 2022, los intereses insumieron el equivalente a US$ 7.629 millones.

Por otro lado, en enero se pagaron amortizaciones de préstamos por USS 2.948 millones, incluyendo el pago al FMI por el programa stand-by de 2018 por US$ 2.656 millones (en DEG – Derechos Especiales de Giro – 1.975 millones).

Además, se recibieron desembolsos por US$ 255 millones, de los cuales US$ 230 millones provinieron del Banco de Desarrollo de China (China Development Bank Corporation, CDBC) para la adquisición de equipamiento; para obras en el ferrocarril Belgrano Cargas (US$ 18 millones) y para el proyecto de construcción de los aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Represas Cepernic y Kirchner) (US$ 212 millones).

A su vez, se colocó una letra intransferible al Banco Central a diez años de plazo por US$ 7.133 millones, para refinanciar los servicios de capital e intereses de otras letras similares en poder del BCRA.

Sobre la base de estas cifras, tras la cancelación récord de intereses de la deuda pública por el equivalente a US$ 19.442 millones durante 2019, bajo el anterior Gobierno, durante 2020/2022 con el actual Gobierno, las erogaciones también por intereses sumaron un total de US$ 21.775 millones, a los que se le suman los US$ 1.463 millones de enero: en total US$ 23.238 millones.

De ese total, el FMI recibió US$ 4.374 millones y el resto de los organismos financieros internacionales (como BID, Banco Mundial, entre otros) otros US$ 2.134 millones.

En tanto, con relación a fines de noviembre de 2019, inicio de la gestión del actual Gobierno, la deuda pública bruta pasó de US$ 313.299 millones a US$ 395.779 millones: un aumento del 26,3% equivalente a US$ 82.480 millones.

Estos valores, tanto de capital como de intereses, no toman en cuenta el endeudamiento de las Provincias y del Banco Central.

De los Informes la Oficina de Presupuesto del Congreso surge la siguiente secuencia en el pago de intereses: