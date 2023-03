Sergio Massa, de la ficha limpia, meter presa a Cristina y barrer con los ñoquis de La Cámpora, a ser parte de negocios millonarios con Javier Faroni, prendidos del Estado

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Quienes recuerdan a Sergio Massa rodeado de gente crédula en el estadio de Vélez el 1º de mayo de 2015, cuando arengaba desde un escenario central, prometiendo terminar con los ñoquis de La Cámpora, encarcelar a los corruptos, impulsar la prescripción de dominio y meter presa a Cristina, reciben un cachetazo de la realidad, cuando descubren que el camaleónico político de “la ancha avenida del medio”, en realidad siempre fue por la banquina, es y será un krichnerista más ya sea en sus ideas como en sus acciones.

Desde 2013 Sergio Massa y Javier Faroni y su hermana Marcela vienen recorriendo la ancha avenida del medio, cuando ambos conformaban aquel espejismo político llamado Frente Renovador. Hoy Massa es Ministro de Economía del Frente para la Victoria, Faroni productor teatral, ex funcionario de Aerolíneas y muy amigo del titular de la AFA “Chiqui” Tapia y Marcela Faroni, actual diputada nacional del FdT desde 2019 y propietaria de una plataforma digital de venta de entradas a eventos deportivos llamada Depotick. Todos juntitos, no solo por amor a la camiseta (FPV), sino también socios afines a los presupuestos oficiales, en este caso, relacionado a eventos deportivos y la reventa de entradas para ver a la selección nacional.

El ministro de economía Sergio Massa – Foto: Prensa Ministerio

Quien comercializa las entradas para ver a la selección es, precisamente, Deportick (Deportick.com.ar) y los abonos van de entre 14 a 39 mil pesos. En tanto la reventa de entradas, que se indica también es un negocio manejado por la empresa tigrense, los boletos puede trepar a un 300 o 400% más, según la ubicación más o menos privilegiada que ocupe en las plateas del estadio.

Es decir que, Sergio Massa, entre meter presa a Cristina, echar a los ñoquis de La Cámpora y quitarle los bienes a los corruptos y aliarse con sus amigos para fagocitarse el dinero del Estado, eligó esto último.

Y es así que hoy el actual Ministro, siguiendo el libro de cabecera de un buen K, pegó un golpe de timón, guardó el discurso en el bolsillo y se propuso hacer negocios. Como su esposa en Aysa y los de sus amigos Vila, Manzano, Mauricio Filiberti Daniel Martínez, Cristóbal López, casi todos de ellos relacionados con las empresas proveedoras de electricidad que hoy generan una profunda crisis energéticas en el país, debido a la desinversión y a la falta de controles y exigencias por parte del Estado, la prensa nacional descubrió que el hilo conductor, donde todo empieza y termina es en la oficina de Sergio Massa.

El actual Ministro, es prácticamente, un socio en los hechos. Las razones por las cuales Sergio Massa no se animaría a ser candidato a la presidencia, no es solamente por el desastre económico que no puede ni sabe resolver en el país y por el contrario, ha profundizado; es también, porque su complicidad en la cadena de negocios de este capitalismo de amigos, descubre la verdadera pasta base de la que esta hecho aquel que como el viejo Eduardo Angeloz de la UCR, decía llegar con “el lápiz rojo”; el discurso de campaña, desde el 2015, es luchar contra la corrupción, pero como se ha visto con el actual ministro, era solo para desalojar a los que estaban y acomodarse él en el poder, con la única finalidad de tomar el control. (Agencia OPI Santa Cruz)