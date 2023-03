Tras el “acting del rechazo” de los gremios estatales, ATE aceptó la contraoferta (una vez más) y se armó el revuelo

- Publicidad -

No podía ser de otra manera. Independientemente de que cada vez que existen paritarias de la Administración Central en la provincia, repetimos hasta el cansancio cómo es la mecánica, lo que van a hacer los dirigentes sindicales y cómo éstos manipulan a sus afiliados para aceptar lo que le impone el Ejecutivo, esta vez las bases hicieron tronar el escarmiento y especialmente en ATE, se agitó el panorama interno, luego que sin asambleas y sin escuchar las voces de los afiliados, la conducción provincial aceptara unilateralmente el último “ofrecimiento” consistente en un aumento del 46,97% escalonado de la siguiente manera: 20% en marzo, 8% en mayo, 8% en junio y 5% en julio.

Como lo informáramos ayer, el “primer ofrecimiento del Ejecutivo rechazado por los gremios, incluyendo ATE” había sido del 30,4% en total, repartidos: 10% en febrero, 5% en marzo, un 6% en mayo y un 6.5% en julio.

El principal problema, que por el momento solo estalló en ATE pero subyace en UPCN y APAP, es que la conducción provincial volvió a aceptar unilateralmente la última propuesta salarial del Ejecutivo, sin ningún tipo de consulta a las bases en Asambleas, como históricamente acostumbraba a hacerlo el gremio, demostrando democracia sindical, tal como lo hace desde siempre el sector docente en la provincia de Santa Cruz.

Protesta interna

- Publicidad -

En esta oportunidad y como lo referimos en nuestro último informe, ATE instaló un “paro” el día viernes, como forma de apaciguar el clamor interno y lo mismo hizo UPCN, sin embargo, la titular del gremio de estatales, Olga Reinoso, firmó in límine el último ofrecimiento del gobierno y se le antepuso la filial Caleta Olivia quien cursó una nota a los paritarios rechazando la aceptación inconsulta del aumento, por cuanto la decisión se ha hecho (una vez más) a espaldas de los afiliados, sin contemplar la realización de las asambleas, donde, tradicionalmente, ATE definía los pasos a seguir.

Los reclamos internos, tal como lo hemos podido establecer a través de las quejas de afiliados provinciales al gremio, provienen del oportunismo demostrado por la conducción provincial quienes, aprovechando los años de Pandemia, donde desaparecieron las asambleas presenciales anuló el mecanismo democrático y produjo un acercamiento de la dirigencia al gobierno provincial, al punto de hacerse funcionarios “de la patronal”, hizo que la costumbre de “tomar decisiones en conjunto” se circunscriba a la decisión de sola una o dos personas.

Esto ya ha cansado a las bases, porque de acuerdo a sus quejas, la conducción provincial ni siquiera promueve las asambleas por zoom, directamente decide a espaldas de los afiliados y esto, es lo que ha estallado en las manos del CDP en esta oportunidad, más allá de las internas que vive el gremio, debido a las disputas personales de quienes tienen la responsabilidad de representarlo.

No se tiene conocimiento, hasta el momento, cuál será el temperamento que seguirán UPCN y APAP, aunque todo hace pensar que la interna será mucho más leve y tal como se desprende de la lectura de la última Acta, no existe un rechazo contundente al ofrecimiento, solo UPCN inicia su ponencia alegando que “hasta el momento” no han tenido respuesta concreta a sus reclamos. (Agencia OPI Santa Cruz)

Acta de la paritaria central de Santa Cruz by OPISantaCruz on Scribd