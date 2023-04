El misterio del avión ruso revelado a OPI por la Administradora de Aduana Santa Cruz 

- Publicidad -

Ante las controversiales versiones que corren sobre el aterrizaje, el día 22 de abril 2023 en el aeropuerto internacional “Comandante Armando Tola” de El Calafate, del Bombardier Global Express (BD-700-1A10 Global 6000) matrícula rusa (RA-73550) salteando el aeropuerto Ministro Pistarino (Ezeiza) con tripulantes y pasajeros a bordo, OPI recurrió a una fuente oficial: la Administradora de Aduana en Puerto Santa Cruz, Graciela Borquez, de quien depende la oficina de Aduanas del aeropuerto de El Calafate.

Consultada la funcionaria, adelantó que “no está autorizada a dar información” y al respecto planteó que ha tenido un pedido de informe remitido a la Dirección Regional, el cual, obviamente (aunque no lo especificó) corresponde a una solicitud oficial ejecutada a raíz del pedido realizado por Hernán Lombardi y López Murphy.

En principio la funcionaria descartó el “misterio” en el que estaría envuelto el vuelo sin tocar el aeropuerto de Ezeiza, precisamente, porque es un vuelo internacional y El Calafate recibe vuelos de distintas partes del mundo, sin que por ello resulte “extraño”. Por el contrario, si la máquina hubiera entrado por Ezeiza, el vuelo ya no sería “internacional”, sino de cabotaje.

Hecha esta aclaración Borquez le dijo a OPI “Fue un control normal de un avión que ingresó, no de Moscú, directamente, sino de Brasil – señaló la funcionaria – se hicieron los controles que se debían hacer, no hubo novedad, estaba todo normal y fue un vuelo internacional habilitado oficialmente y lógicamente los días sábados se deben atender los vuelos, dado que es un vuelo extraordinario, porque no son los que se realizan comúnmente de lunes a viernes y se atendió este vuelo, como se atiende cualquier vuelo privado que llega al aeropuerto”.

El Bombardier Global 6000 Ruso con matrícula es RA-73550 – Foto: Twitter

Más adelante en la entrevista, Graciela Borquez, explicó cuál fue el mecanismo que se activó en la Aduana de El Calafate, tras recibir la comunicación de la llegada de un vuelo del exterior, en este caso, el Bombardier BD.700 “Cuando viene un vuelo internacional, Aduana qué hace: avisan que llega el vuelo internacional habilitado y es nuestra obligación atender el requerimiento, porque se habló de que Aduana abrió específicamente la oficina para atender este vuelo, en especial y no es así. En un aeropuerto internacional Aduana está presente todos los días de la semana, pero cuando es un fin de semana, Aduana trabaja lo que se denomina “Servicios Extraordinarios”. En este caso, como en tantos otros, se atendió el vuelo, se hicieron los controles correspondientes y no hay nada secreto alrededor de todo esto. Vuelos privados atendemos un montón y no hay nada extraño en eso”, señaló.

Reafirmó que el objeto de su organismo es de control y tienen una dependencia directa de las autoridades nacionales, motivo por el cual – reiteró – “no podemos ni estamos habilitados a dar este tipo de información”, sin embargo, remarcó que

fue un ingreso de aeronave normal, sometida a los controles normales “y hoy nos desayunamos con una información creo que errónea”, dijo, en relación a lo que ha trascendido en los medios nacionales.

En este aspecto la funcionaria fue crítica contra los medios nacionales “Uds son periodistas y largan información que no se cómo ni en qué aval documental se sustenta, sobre lo que están informando públicamente y a nosotros no nos corresponde aclarar nada, nuestro trabajo ya lo hicimos, esa es la realidad y por ese motivo no puedo informar lo que no es mi competencia y lo deciden nuestras autoridades”, aclaró tajantemente Borquez.

Y para resumir, finalmente, lo que Aduana hizo en esta oportunidad como en cualquier otra donde un sábado recibe la comunicación de la llegada de un vuelo internacional (de línea o privado), dijo “Desde mi lugar, puedo decirle que el vuelo fue atendido, vinieron pasajeros, se controló sus valijas personales y el vuelo se fue de cabotaje y al otro día, volvió a buscar el pasaje”, confirmó.

Aeropuerto de El Calafate donde aterrizó el avión ruso

Este detalle aportado por la funcionaria, contradice la información que da cuenta de que el avión ruso estuvo estacionado en El Calafate, proveniente del exterior.

Una Aduana reabierta

La actual oficina de la Aduana que opera en el aeropuerto de El Calafate, dependiente de la Administración Regional de Aduana de Puerto Santa Cruz, fue cerrada durante la administración de Mauricio Macri en el año 2017, mientras al frente del organismo en el aeropuerto internacional de la villa turística se encontraba el señor Eric Kalkhe.

Con la vuelta del gobierno K, la Cámara de Diputados de la provincia y por intervención de la senadora Ianni, cursó un pedido formal a la AFIP en el año 2022, para que vuelva a poner en funcionamiento la oficina Técnica y Operativa de Aduana en el aeropuerto de El Calafate, donde fue repuesto Eric Kalkhe al frente de la misma, lugar por donde actualmente se suma la exportación de salmón chilenos a través del aeropuerto “Comandante Tola” y donde se traslada el oro y la plata que producen las mineras en nuestra provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)