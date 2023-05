Alejandro Garzón, antes y después. Hasta el 2016 ATE fue un sindicato, en el 2017 entregó la lucha, arrió las banderas y se las puso en el armario a Alicia Kirchner

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – No es nada personal con Alejandro Garzón, ni siquiera con ATE. Se trata simple y sencillamente de mostrar la verdad, la realidad que nos pasa por arriba, preocupados por el día a día, la inflación, la inseguridad, la pobreza, que nos impide ver cómo muta la gente que dice liderar espacios, cómo cambian los líderes que dicen representar a multitudes y cómo dejan de representar a estos grupos los que colapsan en sus convicciones, no solo ideológicas y políticas, sino éticas y hasta morales.

Y volvemos a una discusión tan bizarra como la utilización que de ella se hace. ¿No puede un hombre cambiar de ideas?. Si, claro que puede. Lo que está impedido es cambiar la moral. Lo que antes le aprecio un delito, hoy no le puede parecer una oportunidad. Si Sergio Massa (el caso más paradigmático) decía que iba a barrer con los ñoquis de la Cámpora y meter presos a los que se robaron un PBI y luego aparece como parte del mismo conglomerado de corruptos que criticaba y amenazaba desde el palco en su campaña, no es un cambio de idea, una superación personal, es un “panquecazo”, una voltereta en el aire donde dejó caer las convicciones, la ética y lo poco de moral que le quedaba en el bolsillo.

Alejandro Garzón de ATE – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Esta nota se genera porque, personalmente, me pega muy fuerte ver a un ex luchador de los empleados públicos, como Alejandro Garzón, haciéndole la campaña a la gobernadora Alicia Kirchner, tal como lo refiere una nota de Facebook de un portal llamado “Primicias Santa Cruz”, donde aparece el otrora luchador de las causas perdidas de los estatales santacruceños, Alejandro Garzón, actual funcionario provincial a cargo de una oficina creada por la mandataria para el dirigente de ATE, denominada “Gerencia Comunicación Territorial y Relaciones Institucionales”, haciendo campaña a favor de Alicia Kirchner.

En su momento me unió a Garzón una fuerte relación de empatía porque de alguna manera ambos éramos “contrapoder”, una instancia casi obligada para cualquier sindicalista que luche por el derecho de los trabajadores y desde el periodismo, de quienes pugnamos por criticar al poder constituido (independientemente del partido), sin partidismo ni camiseta política, como debe hacerse desde una Redacción, donde es fundamental mantener la libertad de decir lo que cuadre, independientemente de quien esté ocasionalmente en el poder.

Cuando Garzón era sinónimo de ATE

Esta nota la hago con bastante dolor, pero con la tranquilidad de conciencia de saber que nada de lo que aquí escribo, no se lo he dicho personalmente al dirigente de ATE y hoy funcionario provincial, allá cuando comenzaron a aparecer fotos de él con Claudio Vidal (kirchnerista de la primera hora) y junto a la gobernadora Alicia Kirchner, al lado de quien posaba sonriente y “seducido” por la autora de sus históricos padeceres como gremialista, que comenzaron a “suavizarse” en el año 2017, cuando el dirigente de ATE trataba de explicar todo desde su óptica antimacrista, pero no explicaba su conversión a pro-kirchnerista.

La MUS en un acampe en Casa de Gobierno en el mes de mayo de 2016 – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Desde el año 2004, cuando Alejandro Garzón peleaba en las calles de Pico Truncado, defendiendo a los municipales y cortaba rutas en zona norte mientras el kirchnerismo le armaba causas judiciales, pasando por el 2007, cúspide del gran conflicto docente, en la cual Garzón lideraba la denominada “Mesa de Unidad Siindical”, hasta los fuertes reclamos con semanas de cortes y piquetes en distintos lugares de Santa Cruz que se extendieron hasta el 2015/2016 y la lucha sindical de ATE que prosiguió con toma de ministerios, cuando no les pagaban o apoyando otros reclamos como el docente o el de judiciales, por ejemplo, potenció la figura del hoy funcionario provincial, casi como un ícono de la lucha reivindicadora desde la trinchera sindical.

Y luego se diluyó, se esfumó, desapareció y la pregunta es ¿Por qué?.

En el 2013 Alejandro Garzón, luego de estar en la conducción nacional volvió a Santa Cruz, arremetiendo con una campaña que giraba alrededor de la consigna “Si quieren dignidad vengan con ATE”.

En el 2014 era Garzón quien encabezaba los paros y las marchas en contra del gobierno provincial bajo la consigna “Si no hay aumento, hay paro”.

En septiembre de 2015 ni bien fue elegido Secretario General, Garzón denunció una amenaza de muerte a su hijo Nahuel. En aquel momento el dirigente le dijo a OPI “no puedo señalar a nadie, pero no me puedo descuidar de nadie; yo estoy, en este momento, siendo una piedra en el zapato para muchos y ATE, particularmente, es un factor de presión muy importante en todos los frentes, más ahora que volvimos a recuperar el gremio por decisión de los afiliados y hay mucha gente que está molesta…”

El 6 de octubre de 2015, cuando era inminente un cambio de gobierno, Garzón hizo un fuerte paro en la administración pública y advirtió “Sucede que si no lo aclaramos, algún distraído puede entender que esto es algo contra Peralta o entender que lo presionamos a él porque estamos con Costa como lo han dado a entender, con Alicia o cualquier otro y no es así, esas son chicanas políticas para no hacerse cargo. Nosotros estamos con los trabajadores y si mañana le toca a cualquiera de ellos ser gobierno, nosotros les estamos diciendo con suficiente antelación lo que vamos a exigir y hacer, para que mañana no salgan diciendo más o menos lo mismo que hoy nos dice el gobernador Peralta”. (Lea aquí la nota de ese día)

Posteriormente Garzón liderando a ATE, tomó casa de Gobierno y durante varios días hizo sentir la presión sindical, cortó rutas y tomaron el Ministerio de Asuntos sociales por varios días, en el umbral del cambio de manos del poder en Santa Cruz.

¿En qué curva te perdiste, amigo?

El 2016 no transcurrió, desde lo social, de manera pacífica, precisamente. Sin embargo, a partir del 2017 existió un umbral, un antes y un después en el comportamiento sindical del titular de ATE en ese momento y de todo el gremio en su conjunto y ello queda claramente diferenciado cuando contrastamos lo que pensaba entonces y lo que dice ahora.

Garzón, antes y ahora 1

“La candidata natural a gobernador es Alicia Kirchner”, dijo Alejandro Garzón, tal lo publicó en redes sociales hace un par de días, el sitio mencionado.

“Por capacidad de consensos, por diálogo, por gestión y mandato popular hoy Alicia representa al conjunto del Frente de Todos. Más allá de su deseo personal ha demostrado conducción y capacidad política en 8 años de los cuales 6 fueron con macrismo y Pandemia“, agregó el dirigente y funcionario provincial.

El mismo Garzón el 18 de febrero de 2016, mientras estaba parado frente a casa de gobierno con afiliados de Ate dijo:

“Esta es la impotencia de un gobierno que no quiere dialogar porque no tiene nada para decir. Ahora nos vamos a quedar acá hasta la gobernadora Alicia Kirchner nos atienda. Si éste es el camino que elige el gobierno con los trabajadores, le decimos desde ya que eligió el peor camino, porque estamos decididos a plantarnos las veces que sea necesario y acá estamos hoy dado que anoche, la misma policía golpeó y desalojó a dos compañeras que tiene contrato en Desarrollo Social gestionada por Rocío García y a quienes no les han pagado desde hace meses”. (Lea aquí la nota de ese día)

Garzón, antes y ahora 2

“Son tiempos donde todo es rápido. Pareciera que sólo lo mediático y rimbombante paga. Pero lejos de eso y con responsabilidades de gobernar las cosas duraderas no se consiguen así. Alicia sentó las bases para los próximos 20 años con una provincia desendeudada y equilibrio fiscal. La solidez es el baluarte de gestión durante los años que van de 2015 a 2023“, dijo Garzón hace unos días.

El 3 de marzo de 2016 en medio de una movilización de la Mesa de Unidad Sindical a casa de gobierno, Alejandro Garzón dijo:

“Nosotros vemos que el gobierno ya no tiene como opositor a los partidos políticos, sino que ha puesto en ese lugar a los sindicatos; y esto es muy grave. Por eso, con los compañeros de los otros gremios estamos construyendo una unión para que en conjunto podamos hacerle frente a un gobierno que no dialoga, que miente y no se hace responsable de la situación en las que hoy está la provincia de Santa Cruz”, expresó el dirigente de ATE. (Lea aquí la nota de ese día)

Garzón, antes y ahora 3

Hace unos días Alejandro Garzón dijo:

“Resalto la capacidad de una mujer de Estado: no es prometer por prometer o ver cómo se hace más ruido. El respeto que se ganó lo da con el peso de su palabra. Por eso el ordenamiento es con Alicia como conductora y figura determinante del armado 2023 en Santa Cruz. A pulso por su valentía, por la defensa acérrima de la Caja Jubilatoria y Obra Social santacruceña”.

Alejandro Garzón ATE junto a Alicia Kirchner

El 14 de abril de 2016, llegó a Río Gallegos Pablo de Michelis de la CTA y en una multitudinaria manifestación que terminó en casa de gobierno bajo consignas como “Es para Alicia que lo mira por TV”, “Unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode” o “devolvé la plata Lázaro”, Alejandro Garzón dijo:

“Esta gobernadora ilegítima, que llegó a la casa de gobierno con la nefasta ley de lemas, no escucha ni tiene intenciones de escuchar a los trabajadores. A este gobierno no lo votó nadie; es ilegítimo”. Y sobre el vicegobernador de entonces agregó “El cara dura de Pablo González anda diciendo en los medios nacionales que no despiden gente; tenemos 400 compañeros despedidos en Desarrollo Social; que se lo explique a ellos, que están en la calle” y remató “Si intentan pasar nuestra Caja de Previsión Social a la nación, el 2007 va a ser un poroto”. (Lea aquí la nota de ese día)

Garzón, antes y ahora 4

En sus últimas declaraciones de hace pocos días, Garzón expresó:

“Alicia Kirchner es la Gobernadora de una provincia donde no han dejado de venir familias a mejorar su calidad de vida. Es la impulsora del Ministerio de Igualdad. La de los millones de pesos invertidos en asfalto, gas, cloacas. A nadie le faltó cama en una provincia de 300.000 habitantes cuando en Pandemia el Primer Mundo se llenó de fosas comunes. Qué rápido nos olvidamos de todo” y concluyó “Cuando muchos se colgaban de las medias de Macri, ella priorizó a su pueblo”.

Alejandro Garzón frente a Casa de Gobierno en mayo de 2016 – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El 18 de mayo de 2016, en medio de un largo conflicto del gobierno con el sector de ATE Salud y Aprosa, en medio de marchas y acampes, Alejandro Garzón dijo:

“Mis compañeros que no tienen estudios y que por ahí no puede hacer un análisis técnico como Ud, gobernadora, son honesto y trabajadores, sin embargo Ud señora gobernadora es Licenciada en Acción Social, pero ¿Sabe qué?, su título Ud lo utilizó para que en cada rincón de esta provincia se creen cooperativas para ocultar la política neoliberal y la indecencia” refirió el dirigente, aludiendo a la forma de encubrir trabajo en negro que tiene el kirchnerismo en su conjunto, desde que gobierna Santa Cruz y sin dejarle de recordar que es gobernadora sin legitimidad en las urnas “A los que estamos acá nos votaron los afiliados, a Ud señora gobernadora, no la votó nadie”. (Lea aquí la nota de ese día)

Lo que precede no es opinión, son datos. Lo dicho antes y lo que el propio dirigente sindical y funcionario provincial dice ahora, no es un cambio de opinión, es un cambio de actitud y las razones de por qué ATE entregó las banderas de la lucha a la gobernadora Alicia Kirchner, es algo que deben explicarle ellos a los afiliados y no nos corresponde a nosotros decirlo, solo analizar el contexto y comparar las atroces contradicciones en las que ha incurrido el dirigente de ATE. (Agencia OPI Santa Cruz)