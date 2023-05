¿Quién derritió la pava en la Usina 240 Mw “14 mineros”?

Lo que parece un chiste impreso en el título, no es tal. Sucede que cuando se fundió la caldera 3 de la Usina de 21 Mw, en una de las salidas por medios de la cuenca carbonífera, el Coordinador General Ing Eduardo Vilches, dijo que a los de luz y fuerza se les había derretido la pava, en franca alusión a que la destrucción de la caldera era culpa de quienes operaban el generador en ese momento y tratando de desligar su co-responsabilidad en la materia.

Ahora, tras el incidente ocurrido en la usina 240 Mw “14 Mineros”, cuyos motivos detallamos en nuestro informe del día 5 de mayo 2023, son los trabajadores quienes en el acceso al complejo, colgaron una gran pancarta que dice “VILCHE$$ DERRETISTE LA PAVA EN LA 240 MW”, devolviendo el mensaje al Coordinador y significando que, a pesar de los multimillonarios fondos que pusieron en la planta, el sistema se fundió, debido a problemas atinentes a la Intervención y no, precisamente, a quienes trabajan allí. La metáfora de los trabajadores, también guarda un sentido crítico a las descomunales inversiones realizadas, sin que eso se traduzca en los hechos.

El cartel dedicado al Coordinador General de YCRT Ing Eduardo Vilches – Foto: OPI Santa Cruz

A partir de la difusión de nuestro informe, se conocen detalles inédito de lo sucedido en el Módulo 1 de la usina 240 Mw, incidente nunca relatado ni especificado por la propia empresa y en el informe de hoy, lo que haremos, será mencionar aspectos pocos claros de las declaraciones edulcoradas que hizo el señor Eduardo Vilches en una radio de la cuenca, tratando de minimizar y bajarle el precio al gravísimo incidente que le va a los argentinos decenas de millones de pesos/dólares y parece que todo va encaminado a la posibilidad, como tantos otros incidentes, accidentes y muertes producidas desde la construcción de la usina, queden sepultados en el más absoluto silencio y ninguna explicación oficial se conozca sobre lo ocurrido, las consecuencias y los responsables.

Vilches escribe torcido sobre renglones derechos

En el reportaje que le hicieron al Coordinador General, se le escaparon algunas “imprecisiones” por no decir algunas mentiras, las cuales hemos rebatido en el informe sobre el incidente ocurrido con la caldera 1 de la mega usina de la última semana.

El ingeniero Vilches no admitió ni definió con precisión las causas por las cuales se quedaron sin agua en la caldera y fue por este tema, precisamente, que se generó el calentamiento, se produjo la fuga de vapor y posteriormente la rotura de los caños y la inundación del “hogar” de la caldera.

Deslizó que podría haberse debido a una soldadura defectuosa, falla del material o algún equipo auxiliar que no funcionó, lo cual no es imposible que suceda y nosotros lo dijimos previamente; todo indica que puede haber sido una cuestión técnica o una falla operativa lo cual generó el corte de agua de manera brusca y ante la emergencia, los operadores del sistema auxiliar no pusieron a tiempo la reserva en servicio. Esa demora en entrar el equipo auxiliar de suministro de agua de emergencia de la caldera, podría haber sido el detonante de la reacción que siguió a continuación, como lo explicamos en nuestro informe, lo cual encuadraría en una falla operativa.

La usina de 240 de YCRT en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz

Ante la pregunta del conductor sobre cuánto le falta al Módulo 2 (segunda turbina de la Usina 240 Mw) para su entrada en servicio, Vilches dijo sin dudarlo que está en un 60% de avance e inmediatamente señaló que deben comprar unos 20 quemadores, por un monto de aproximadamente 20 millones de pesos.

Esto, implica una sola cosa, que la hemos referido en varios informes precedentes: la Intervención de YCRT canibalizó totalmente el Módulo 2 para poner las piezas en el Módulo 1.

Esta dato lo hemos dado a conocer hace tiempo, fue silenciado por YCRT y solo ante evidencias muy relevantes, como cuando la usina 240 Mw quedó fuera de servicio a principio de año luego de una pruebas del Módulo 1, Vilches reconoció a medias la utilización de “unos quemadores” de la Turbina 2, restándole importancia en ese momento, como si se tratara de una maniobra “normal” y habitual. Ahora sabemos que no son solo los quemadores fueron quitados del segundo módulo, sino una gran cantidad de elementos y equipos sustanciales para que funcione la segunda turbina, lo cual en realidad, aleja bastante la posibilidad de que esa turbina esté en un 60% de su construcción, como aseguró el funcionario.

Cabe recordar que a fines del año 2015, todo el material técnico necesario para equipar a los dos módulos, se encontraban en los depósitos de la Central de la Usina “14 mineros”. Nadie sabe ni explica cómo, cuándo, cuánto y para qué, se usaron los sistemas y equipamientos que han sido canibalizados y destruídos por esta Intervención.

Pero hay otro tema que aún no se ha resuelto. El funcionamiento de la Usina 240 Mw tiene dos requerimientos sustanciales: utilización de piedra caliza, necesaria para disminuir el efecto contaminante y por declaraciones del propio Coordinador General, no se está usando.

Vilches minimizó la utilidad de este material fundamental en cualquier sistema de generación a carbón. El Coordinador llegó a decir que “la usina funciona igual“, solo que no dijo a qué costo ambiental.

El otro gran tema es la deposición de cenizas. YCRT no tiene un lugar acondicionado para los desechos y apila cenizas en un terreno próximo a la mina, sin ningún resguardo, produciendo voladuras y esparcimiento de cenizas por la zona poblada.Tampoco nadie dice nada. Ni la empresa, ni el gobierno provincial, ni la oposición.

Autosustentabilidad

Vilches aseguró en la radio que mientras estuvieron generando 45,50 Mw , YCRT facturó unos 30 millones de pesos diarios y que si lograban llegar a generar 75 o 70Mw, la empresa podría facturar a razón de 80 millones de pesos diarios, unos 2.500 millones mensuales, sin embargo pocos creen que esas cifras sean ciertas.

Para llegar a cifras de facturación como esas, la generación de energía debe tener continuidad en el tiempo, estar a pleno el sistema de generación (ambas turbinas) y tener asegurada la provisión de mineral, tras poseer un aceitado funcionamiento de los mecanismos de YCRT en extracción y transporte y especialmente en la generación de carbón, cosa de lo cual está muy lejos el yacimiento de lograr en las actuales condiciones.

Analizando el discurso de Vilches, se percibe la necesidad del funcionario de convencer a la opinión pública, de que se está logrando la autosustentabilidad del complejo minero, pero en la práctica nada de esto es cierto ni posible. Solo se explica esta falacia, si se piensa en la proximidad de las elecciones y un posible cambio de gobierno a nivel nacional, lo cual podría afectar seriamente la estabilidad de YCRT, si no logran hacerla funcionar con una productividad acorde al déficit que genera.

La Megausina de Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Ni los gremios, la oposición política y muchos menos el gobierno analizan esto. A pesar del tiempo transcurrido, la opinión pública no conoce oficialmente los motivos por los cuales se produjo la rotura del Módulo 1 y tampoco se ha dicho cuánto costará la reparación y qué tiempo demandará su normalización; muchos menos aún, cuándo la Usina generará a pleno. Esta falta de información, claramente alimenta infinidades de conjeturas sobre lo sucedido, que a todas luces es muy grave y las consecuencias de esta última rotura, se centrarían en la cantidad de meses que estará fuera de servicio, ya sea por haberse producido una falla técnica o humana, que YCRT tampoco ha informado claramente en un comunicado.

YCRT no informa nada de cómo sucedió ni debido a qué se produjo el incidente, ni si el personal estuvo debidamente capacitado en la emergencia, teniendo en cuenta que desde OPI hemos publicado el listado de cursos de capacitación que se dictaron por sumas millonarias y tampoco se sabe oficialmente, por qué los sistemas de protección y seguridad, en el caso de la línea generador y caldera, no actuaron en tiempo y forma.

En definitiva, ni la Intervención explica, ni el gobierno informe, ni la oposición exige. El gobierno, nacional y especialmente el provincial, hacen silencio absoluto, cuando la usina consume recursos de Santa Cruz (agua y carbón) y la gobernadora debería estar preocupada y ocupada en desentrañar estos misterios, que contradicen el mensaje del Coordinador General Eduardo Vilches, quien habla de que el complejo Yacimiento-Usina está llegando a la autosustentabilidad, pero todo indica lo contrario, olvidando el funcionario nacional, que más de 40 mil personas en la cuenca dependen del yacimiento y este complejo generador, por lo tanto, mentir sobre la realidad de la usina 240 Mw y de YCRT, es bastante innoble, tal como lo resumen algunas fuentes a las que hemos consultado. (Agencia OPI Santa Cruz)