La hora de los desesperados

(Por: Rubén Lasagno) – Sin duda la oposición en Santa Cruz tiene una deuda pendiente con la sociedad, tras no haber logrado gobernar a pesar de tantos intentos, pero tampoco se han destacado como una molestia permanente para el oficialismo. En general, los principales actores de Juntos por El Cambio, toman algo de notoriedad cuando llegan los tiempos de campaña y el más representativo de esa suerte de presencia reincidente cada 4 años es Eduardo Costa.

Pero la UCR y/o JxC han dejado en el camino o han abandonado algunos satélites que perdieron su órbita cuando tuvieron la oportunidad de demostrar de qué estaban hechos. Dos de ellos, oportunamente, acompañaron al ex intendente de Caleta Olivia Facundo Prades que fueron los diputados Sergio Bucci y Gerardo Terraz.

Ambos legisladores jugaron decididamente para el kirchnerismo durante sus mandatos y Terraz, directamente saltó la verja y se apoltronó cómodamente en la Secretaría de Minería de la provincia, conchabado por al gobernadora, quien sabe medir la ambición de cada uno y comprende perfectamente que no hay nada ideológico en la oposición, solo se trata de dinero, estabilidad y negocios.

Gerardo Terraz en la Cámara de Diputados de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El que quedó a la deriva fue Sergio Bucci, quien brega por volver a agarrar la beca política y es uno de los “desesperados” por cruzar una alianza de Cambiemos con el SER del petrolero Claudio Vidal, ignorando algunas resistencias internas que existen y los acuerdos que deben lograr todos en una asamblea de los partidos que la componen, para oficializar su aceptación.

Bucci dio su punto de vista en Radio Nuevo Día (Río Gallegos) y dijo cosas realmente llamativas propio de quien está desesperado por ganar, no importa cómo ni a qué precio, olvidando que detrás de todo esto, hay algo así como 320 mil personas que demandan coherencia y honestidad a la hora de proponer suplir lo que existe en la política provincial pero sin caer en más de los mismo o en algo peor aún.

De forma muy lineal y sumando dos más dos Bucci dijo “que se haga un lema en donde participe Cambia Santa Cruz y SER, más los partidos vecinales y toda la oposición entonces ahí ganás por el 65 por ciento y te aseguras que va a haber un cambio de gobierno en Santa Cruz”.

La liviandad con que el ex diputado une las bolillas y saca conclusiones, es llamativa, muy básica y presume entender de antemano, cómo se comportará el electorado, cuando la cuestión es mucho más compleja y profunda, porque no se puede excluir de ese análisis al factor humano: el votante, su idiosincrasia, su rechazo y sus preferencias.

“Vidal, Reyes y los demás actores políticos, candidatos a la gobernación- siguió diciendo Bucci – pueden hoy si van juntos, ganar la elección, aunque hay personas que no quieren hacerlo por intereses propios, muchos tienen miedo de perder su ranchito, estamos ante una oportunidad de cambiar el gobierno provincial. Hay un sector que tiene el poder de accionar, que tiene una parte del gremio, que ejecuta acciones y que hace las cosas de otra manera en Santa Cruz, Vidal ha hecho más obras que el gobierno provincial“, expresó declarándose tácitamente, un lobbysta del petrolero.

Roxana Reyes electa Diputada Nacional – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Y remató con una frase de antología, propia de un timbero que se guarda las mejores cartas en una partida de póker: “El que gana se lleva todo en esta, acá ni siquiera hay que ser iguales, solamente se suma el lema para ganar el gobierno. Es hora de abrir los ojos y jugar con sus reglas para ir por todo”, dijo y en estas pocas palabras, la oposición de Santa Cruz, a la cual parece pertenecer Bucci, deja en claro lo que son y a qué vienen.

Está clarísimo que a Cambia Santa Cruz o como se llame la oposición santacruceña, solo le importa una cosa: llegar al poder. Tiene básicamente la misma teoría que el kirchnerismo de base; nada lo diferencia. No piensan en el día después, no analizan si tienen equipos, un plan o conocimiento de la realidad, no saben con qué se van a encontrar y menos aún qué van a hacer y cómo lo van a hacer. La cuestión ess ganar, llegar y ver.

Y así estamos; entre la necesidad de sacar el orden establecido K y la incertidumbre de cambiar por algo que no nos otorga ninguna seguridad de cambio, excepto de caras y pase de manos en las cajas.

Vidal gobernador

Pero el lobista opositor no lo dice, porque pretende entregar la oposición a las manos de su jefe partidario, por cuanto con Ley de Lemas la UCR, Encuentro Ciudadano y CC-ARI, asociados con el SER, harán gobernador a Claudio Vidal, porque basta que algún sublema de una corriente interna de JxC le divida los votos a Roxana Reyes, la representante más fuerte de la UCR, para que el sublema que encabece Vidal arrase con los porcentajes, dado el voto propio y haga que Juntos por el Cambio quede reducido a un partener del petrolero, quien hará realidad su sueño del gobierno propio. Está claro que una supuesta alianza de estos dos sectores podría llegar a ganar (nada lo asegura), pero seguramente, quien llegue a la gobernación no va a ser JxC, precisamente.

Claudio Vidal del gremio petroleros de Santa Cruz –

Pero eso Bucci no lo ve, porque es un lobista que está en el ruedo opositor, tratando de convencer a los que todavía piensan con un poco de claridad dentro de la UCR, Ari y EC, que todo es posible si se mezcla el agua con el aceite, porque en definitiva, lo importante para algunos de ellos, el objetivo es aumentar el volumen y no reparar en la calidad de la mezcla.

Por eso, el ex diputado Bucci, colaborador de Alicia Kirchner en funciones es el autor de panegíricos hacia su alter ego: Claudio Vidal, el hombre que hará realidad su sueño de gobernar Santa Cruz, si la oposición va a elecciones junto con el SER bajo la Ley de Lemas en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)