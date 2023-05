Alberto Fernández aseguró que la economía sigue creciendo y aclaró sus dichos vinculados a Sergio Massa

Según publica La Nación El jefe de Estado destacó el desarrollo económico del país pese a que se vio afectado por “impedimentos” tales como la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía; respaldó la realización de una PASO dentro del FdT y sostuvo: “Si alguien quiere competir contra Cristina, no puedo impedirlo”

El presidente Alberto Fernández dio este viernes una entrevista radial en la que aseguró que la economía sigue creciendo y aclaró sus dichos vertidos ayer en un acto oficial en Escobar, donde ratificó su decisión de concluir su mandato el 10 de diciembre. “Hay muchos problemas en la Argentina y no puedo estar abocado a una campaña”, sentenció el mandatario y hubo quienes lo interpretaron como un metamensaje para su ministro de Economía, Sergio Massa, que suena como un posible candidato a la Presidencia. También respaldó la realización de una PASO dentro del Frente de Todos (FdT) y sostuvo: “Si alguien quiere competir contra Cristina [Kirchner], no puedo impedirlo”.

Alberto Fernández junto al ministro de economía Sergio Massa – Foto: NA

“Nosotros tenemos 33 meses consecutivos del empleo registrado y el primer trimestre fue el crecimiento de la industria más alto no sé en cuántos años”, afirmó el jefe de Estado esta mañana en Radio 10 ante una consulta sobre la coyuntura económica y agregó: “También tenemos problemas, como la inflación. Ayer algunos medios interpretaron que mi mensaje tenía que ver con un metamensaje para Sergio [Massa]. La verdad es que es mi opinión, lo que yo creo. Yo sé lo que es una campaña presidencial y uno tiene que dedicarle mucho tiempo. Es un desgaste físico singular y la verdad es que lo que yo necesito es dejarle al próximo presidente un país más ordenado”. Más tarde, insistió: “No se puede gobernar y ser candidato”.

Después, remarcó que a pesar de “obstáculos” tales como la deuda, la pandemia, la guerra en Ucrania y la sequía, “la economía siguió creciendo”. “Este es el dato llamativo, con todos los impedimentos que tuvimos (…) Es difícil de explicar el fenómeno, porque como tuvimos que restringir el dólar -está el famoso tema de las restricciones para importar y demás-, el problema parece que debería repercutir sobre la actividad industrial, que importa muchos insumos, y sin embargo no pasa. Habrá que preguntarse si en años previos las empresas se stockearon en insumos para poder enfrentar este momento. No sé cuál es exactamente la causa. Lo que sí sé es que estos resultados están ocurriendo”.

Tras ello, en referencia puntual al índice que se conocerá hoy sobre la suba de precios, manifestó: “Nosotros tenemos un problema muy serio con la inflación, muy difícil de manejar. Voy a dar un solo dato: tuvimos en el mes de abril una corrida que llevó el dólar de $460 a quinientos y pico y en una semana volvió a los precios… Subió y bajó. Ahora, esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada, que la suba del dólar va a repercutir en los precios. Y se produce una escalada. Después, el dólar baja, pero los precios no”.

Con relación a la situación mencionada, agregó: “Anoche hablaba con Sergio y le decía: ‘Tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, porque hay muchas causas que están generando esto. Una es la especulación, el ‘por las dudas’. Esa inflación psicológica no está en el consumidor, sino en el pequeño comerciante. Sergio ha intentado frenarla de algún modo. En algún momento funcionó y en otro no. Vamos a esperar a que el Indec diga el dato de hoy… No es lo que queremos”.

Luego, reflexionó: “Resolver este problema va a llevar muchos años y yo no preveía la pandemia, la guerra y la sequía. Estamos haciendo un enorme esfuerzo para no tener las consecuencias que el mundo ha deparado sobre la inflación (…) España subió de 2 a 12 puntos de inflación y EE.UU aumentó cinco veces. Argentina tenía 55 puntos y hoy tiene alrededor de 100. Ahí hubo un trabajo para no trasladar todos los efectos de la guerra a los precios. Venimos de 55 puntos. Y además, estamos en un país que, para mal o para bien, sabe convivir con la inflación. Entonces, es muy difícil”.

“Tenemos una mirada conceptual distinta con Sergio”

En otro tramo de la nota, a Fernández le preguntaron sobre las recientes declaraciones del ministro de Economía, que sostuvo: “Hay que decirlo con todas las letras: los que gobernamos tenemos que mostrar cómo resolvemos los problemas del presente y cómo diseñamos el futuro y no perder el tiempo en internas estériles que solo resuelven vanidades políticas”.

A ese respecto, Fernández expresó: “Lo que Sergio ha dicho el otro día lo dijo siempre. Ahí tenemos una mirada conceptual distinta con Sergio, que yo respeto y no cambia nada mi afecto ni mi respeto por él. Yo no creo que lo que desestabilice a la gestión de un gobierno sea la democracia interna del espacio que gobierna. Eso es tanto como decir que la democracia se debilita con la democracia ¿Cómo se entiende eso? Quiero aclarar que estoy haciendo públicas charlas personales que tenemos con Sergio hace mucho tiempo, por eso yo no lo sentí de ningún modo como un mensaje, como un apriete o lo que se diga. Simplemente no lo comparto. Lo que sí creo es que tenemos que nosotros debemos un mecanismo de organización democrática del espacio y se consigue con que la gente vote. No se trata de que nos sentemos tres o cuatro dirigentes y arreglemos qué pedazo de la lista se lleva cada uno”.

De esta forma, sostuvo frente al deseo de Massa de ser ungido como único candidato presidencial del FdT para evitar los eventuales conflictos que conllevaría una PASO: “Nosotros tenemos que ser racionales, tenemos que entender que estamos gobernando y tenemos que ser sensatos. No creo que la dirigencia de nuestro espacio tenga la irracionalidad de poner en riesgo la gobernabilidad por una PASO, porque entonces creería que estoy militando en un espacio de energúmenos. Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados que tienen sus voceros en la oposición. Ese es el problema que tiene la Argentina en la estabilidad económica y para gobernar. No está dentro del FdT el problema (…) Las PASO son una ley y hay que respetarla”. Luego, subrayó: “Hoy en día el mejor mecanismo para preserva la unidad se llama PASO”.

En ese contexto, al mandatario le preguntaron si la vicepresidenta Cristina Kirchner también debería competir en una PASO de decidir presentar su candidatura, a lo que contestó: “Es que yo no soy el que decide quiénes van a participar. Los que quieren participar, que participen. Y si Cristina quiere participar tiene más que legitimidad para hacerlo. Le sobra legitimidad para hacerlo. Y si nadie se quiere presentar frente a Cristina… bueno, veremos qué sucede. Pero si alguien quiere competir contra Cristina, no puedo impedirlo”. (La Nación)