A falta de resultados, Sergio Massa ofrece gestión

Según publica Clarín Está claro que la carrera contra la inflación, el ministro de Economía la viene perdiendo. Pero intenta mostrarse activo, gestor, a sabiendas que es el candidato que quiere Cristina.

El de Cristina Kirchner es un dilema que, como tal, tiene dos soluciones. Quiere un candidato único y sabe que ese rol sólo puede caberle a Sergio Massa. Pero el ministro de Economía, con una inflación que continuará creciendo al menos hasta mitad de año, tiene muy poco para ofrecer. Salvo gestión.

La otra solución, hoy está descartada. Que la candidata sea ella.

El ministro de Economía de la Nación Sergio Massa – Foto: NA

El paquete de medidas que incluye la suba de tasas, la amenaza de importación en rubros inflacionarios como los alimentos y el mayor control, son recursos que han utilizado otros ex ministros de Economía, incluso como Domingo Cavallo. Pero Massa no tiene resultados para lucir sino que necesita mostrarse en acción, contundente, firme, dispuesto a todo.

- Publicidad -

La lógica política indica que un ministro que no puede controlar una inflación que podría alcanzar a fin de año el 130% según estimaciones privadas, no puede ser candidato presidencial. Si no estuviera Javier Milei y todo quedará polarizado entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio como en 2015 y 2019, no habría mucho más que hablar. JxC tendría asegurada una estruendosa victoria y el regreso a la Casa Rosada. Pero está Milei.

La lógica política también indica que un espacio político debe presentarse a la elección con su mejor candidato. Cristina Kirchner y La Cámpora consideran que ése es Massa. Massa también lo cree. Y es probable que así sea, pese a que Daniel Scioli dice que puede ganarle.

“El que tiene primaria sale tercero, no existe esa discusión”, asegura un dirigente K a la importancia de cuánto mida cada candidato presidencial en la noche de las PASO, más que los votos que junte el espacio. Voto útil, le llaman.

“Lo que hay que hacer es silencio, y que el albertismo presente una lista del 5%”, desafía un cristinista, refiriéndose a la insistencia del presidente Alberto Fernández en que debe haber varios competidores y dirimir la cuestión en las PASO.

Lo cierto es que Massa se mostró en los útimos días como candidato, pero mas que nada como un político que busca ordenar la interna en el Frente de Todos, ergo, alinear a la Casa Rosada. “Me generás un ruido a partir del que la incertidumbre me golpea sobre un escenario económico totalmente negativo”, indica un funcionario alineado con Massa.

“Estás ajustando -subiste tarifas, quedan pocos subsidios, recortas gasto público- e intentas sostener la actividad sin reservas por la sequía, haciendo equilibrio con la tasa de interés, y dos boludos te hacen transpirar la camiseta”, ironiza un dirigente massista.

Lo que nadie ya puede ocultar es que se empezó a armar en el Instituto Patria la discusión sobre la estrategia a seguir y quién será el candidato. Y Massa muestra sus mejores cartas, aunque no sean las determinantes para ganar en el truco, y deba mentir un poco. (Clarín)