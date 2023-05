Se registraron 7 sismos en abril y 4 en mayo en la zona de Vaca Muerta. Lo asocian al fracking, mientras CGC, YPF y José Lludgar planifican explotación en Palermo Aike

En el Sindicato de la Patagonia Austral que conduce José Dante Llugdar, las operadoras CGC e YPF rubricaron, el último lunes, el acuerdo para la perforación del pozo exploratorio no convencional en el yacimiento de Palermo Aike en proximidad de Río Gallegos.

Este yacimiento es la segunda formación no convencional más importante de Argentina, luego de Vaca Muerta (Neuquén). El primer Pozo Exploratorio de la Formación Palermo Aike, en ‘Fracción II – El Cerrito’, pertenece a la concesión No Convencional de CGC en Santa Cruz.

Simultáneamente, desde Vaca Muerta llega información ciertamente intranquilizadora, por cuanto el último día martes 23 se produjo un temblor terrestre en cercanías del pequeño centro urbano denominado Sauzal Bonito y la población neuquina ha comenzado a sentir temor por las constantes réplicas de este fenómeno subterráneo, ante la posibilidad de que los mismos sean producto de las tareas de explotación petrolera mediante la técnica de fracking.

Vaca Muerta en Neuquén – Foto: NA

Desde las petroleras involucradas en la exploración y explotación en el área de Vaca Muerta, se trató de minimizar el problema y desacoplar la conexión de esa actividad con la sismicidad en la zona, pero las estadísticas sismológicas recabadas por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica de nuestro país y la Red Geocientífica de Chile, que monitorea en conjunto estos fenómenos, contradicen a los departamentos de Prensa de las petroleras, al gobierno de Neuquén quien no profundiza en el tema y a los medios cooptados por la pauta, que no informan absolutamente nada al respecto o por el contrario, intentan minimizar el tema o directamente señalar que el fracking no es desencadenante del fenómeno sísmico.

Alerta, sismos y consecuencias

De acuerdo a los informes sismológicos oficiales, en el mes de abril/23 se registraron 7 sismos y en lo que va de mayo/23 4 movimientos de las placas tectónicas en la zona de Vaca Muerta.

El sismo del día martes último se registró a las 19:17hs, con una intensidad de 3,3 en la escala de Richter, a una profundidad de 7 Kms y sobre el área petrolera de Vaca Muerta llamado Sauzal Bonito, a unos 108 Kms al noroeste de Neuquén. En este mismo lugar se registró un nuevo evento similar de 3,8 en la ER.

Los eventos han podido ser captados por la población de Sauzal Bonito quienes señalaron haberse asustado a partir del movimiento de las paredes, las puertas, lámparas y temblor generealizado de las construcciones, al tiempo que denunciaron haber escuchado ruidos muy fuerte debajo de la tierra, como si se tratara de “dobles explosiones”.

El Geógrafo Javier Grosso a pedido de la población, elaboró un informe de situación donde sin dudarlo, vincula la sismicidad de Sauzal Bonito, ubicado sobre el área de explotación de Vaca Muerta, con las tareas de explotación de petróleo y gas, mediante la técnica de fracking, opinando que “en proximidades del epicentro y tal como hemos indicado para los sismos de mayo y los anteriores de abril 2023, se encontraban operando dos equipos de fractura hidráulica en las cercanías de los eventos”.

¿Y por casa, cómo andamos?

Teniendo en cuenta que en Argentina y en particular en Santa Cruz, los emprendimientos de explotación petrolera y minera, gozan de una amplia gama de beneficios que les provee el gobierno, especialmente para saltear estudios de impacto ambiental, en beneficio de los negocios entre las partes, habrá que ver si en el caso de Palermo Aike se han desarrollado los estudios necesarios para asegurarle a la población de Río Gallegos, que tras el inicio de la actividad productiva mediante el fracking, la zona no se convertirá en un blanco de sismos provocados por la mecánica de extracción, como ocurre en Neuquén, ante el silencio cómplice de sus responsables.

Por lo pronto, la proliferación de sismógrafos que está colocando la provincia a través del INPRES, el último que se promociona en Nibepo Aike, en la zona cordillerana, el cual puede captar sismos a más de 1.000 Kms de distancia, responde a un programa de detección de sismos que ya se vienen generando en el cordón cordillerano y en zona de Represas y El Calafate, con lo cual, nadie asegura (y tampoco nadie habla del tema), que en la zona de fracking de Palermo Aike, no se activen los desplazamientos de placas tectónicas, cuando se ponga en marcha el sistema de extracción petrolera utilizado en Vaca Muerta.Y la premura del gobierno por establecer estas estaciones de monitoreo, podrían estar fundada en esta información que quirúrgicamente, ningún medio provincial menciona y el gobierno o las empresas, mucho menos.

Hasta ahora. de todo esto, en Santa Cruz, nadie habla, excepto nosotros que hoy (como tantas otras veces), no estamos adelantando a los tiempos y ponernos en conocimiento de la opinión pública, una información que hasta este momento nadie ha referido en la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)