Un día como hoy 30 de mayo pero desde hace 10 años, anunciábamos que YCRT no podría producir carbón y la Usina de 240 funcionaría de manera dual

Hace diez años atrás, en OPI Santa Cruz producimos una nota de investigación que titulamos “YCRT no puede proveer carbón a la usina de Río Turbio. Prevén alimentarla con gas de un yacimiento de las áreas de Lázaro Báez”, donde abordábamos la opción que por entonces cruzaba a la empresa carbonera que en teoría debía suministrar carbón para el funcionamiento de la Usina 240 Mw.

Allí informábamos que por entonces se llevaban gastados 3.000 millones de dólares y se estudiaban dos acciones: importar carbón o transformarla con tecnología dual, es decir, a gas y carbón. En aquella oportunidad y en vigencia los negocios del testaferro de la familia Kirchner en Santa Cruz, estaba en estudio proveer de gas a la planta, desde un gasoducto concesionado a Báez.

Aquella nota era una predicción de lo que ocurriría 10 años después: la usina de Río Turbio, sigue sin funcionar, está fuera de servicio por tiempo indeterminado y millones de dólares se han esfumado en corrupción y negociados, a la vista de todos, a espalda de cualquier control y encubierto por el sector político (oficialismo y oposición) donde nadie asume responsabilidad ni denuncia absolutamente nada.

La usina de 240 de YCRT en Río Turbio – Foto: OPI Santa Cruz

A continuación vamos a transcribir aquella nota de hace 10 años.

31/05 -16:15 – Corrupción y negocios se mezclan con mentiras y política. A pesar de encontrarse en la última etapa la construcción de la mega usina de Río Turbio, es un hecho que el yacimiento de carbón no podrá cubrir la demanda. Se estudian dos acciones: importar carbón o transformarla con tecnología dual (gas o carbón). Cada vez que admitimos esta variable, en los orígenes del proyecto, fue sistemáticamente desmentida; hoy parece ser una opción. La política en YCRT, cruzada por el diputado Edgardo De Petri y Julio de Vido, se mezcla con intereses, retornos y falta de control.

Fuentes de la empresa YCRT (Yacimientos Carboníferos de Río Turbio) le confiaron a OPI que el actual yacimiento no puede entregar ni un 30% de la necesidad de carbón que va a tener la usina termoeléctrica, cuando comience a producir energía. “Se han comprado dos frentes pero es imposible que sean abiertos en los que resta del tiempo y aún así tampoco alcanza. Lo que hizo De Vido y Cía es un gran negocio. Aquí se están quedando con de 3 a 4 “palos verdes” por frente”, dijo una alta fuente de la empresa a esta Agencia.

Uno de los argumentos en los cuales se apoyaba el discurso para lograr consenso social, era, precisamente, que la población de la cuenca se iba a ver ampliamente beneficiada por la demanda de mano de obra que habría en YCRT, la cual se transformaría en la abastecedora natural del carbón con el que funcionaría la termousina. Ya en el 2009, publicamos una nota donde un Ingeniero nos había advertido que la baja calidad del carbón de la cuenca, sumado a la imposibilidad de producir casi una tonelada y media que necesita para funcionar la usina, obligaría a los constructores, en este caso Isolux Corsán, a buscar una alternativa de tecnología dual, haciéndola funcionar tanto a carbón como a gas. En ese momento todos salieron a desmentir la noticia.

Hoy las fuentes dicen “la plata se terminó, están desesperados, ya se han gastado 3 mil millones y saben de antemano que no habrá carbón. Como si esto fuera poco, dicen que lo van a importar, pero el puerto de Punta Loyola no está adecuado para descargar carbón, solo tiene tolvas para carga y hasta donde sabemos no hay presupuesto ni planes para readaptar el embarque”.

De acuerdo a los datos de producción registrados, durante el 2012, YCRT extrajo menos de 200 mil toneladas, lo cual no cubriría ni dos meses de la demanda en la usina. El cálculo que resulta es irrisorio y cuando insistimos por las causas, nos marcaron “corrupción y mentiras; aquí se están quedando con mucha plata por cada frente que compran y no hay más plata para seguir avanzando”. Cuando requerimos mayores explicaciones sobre las alternativas que se manejan fueron contundentes las afirmaciones “están evaluando las modificaciones para hacer que el complejo funcione también con gas; y te diría que si el abastecimiento es bueno lo del carbón se cae. Lo que no se es qué van a decirle a la gente de Turbio y 28 (de Noviembre)”, señaló pero lo más importante aún es que según este personal jerárquico de YCRT, están estudiando la posibilidad de obtener gas del yacimiento “Meseta Cerón Chico”, que es el más cercano al complejo de la usina, el que mayor reserva de gas contiene y está dentro de las áreas petroleras asignadas a Lázaro Báez.

A mediados de este mes llegó a Río Turbio el tercer envío del segundo frente largo de explotación que consta de 66 camiones que trasladarán al yacimiento los contenedores de equipos adquiridos en Polonia. “También en esto hay un gran negocio, aquí hubo empresarios que quisieron tener participación en el acarreo y los corrieron. Ya estaba todo digitado desde Planificación, sobre quiénes lo harían y cuánto cobraban. Esto está llenando los bolsillos de muchos aquí en la cuenca y en Buenos Aires”, dijo la fuente, indicando que Edgardo De Petri acciona fuertemente desde lo gremial, especialmente a través de ATE y Julio De Vido maneja todo lo relacionado a inversión, compra y asignación de recursos. Otros actores necesarios son: el Interventor de YCRT el diputado Atanasio Pérez Ozuna y el intendente de Turbio Matías Mazú.

Respecto de la llegada de los equipos al puerto de Buenos Aires, esto fue celebrado en la cuenca en un acto donde participaron, el Intendente Matías Mazú, el Gerente de Explotación de YCRT Fernando Lisse, el diputado 28 de Noviembre Horacio Páez y concejales de Río Turbio y 28 de Noviembre, entre otros. (Agencia OPI Santa Cruz)