Se demora la negociación y Sergio Massa pospone el viaje al FMI

Por: Juan Manuel Barca

Faltando dos semanas para el vencimiento de US$ 2.700 millones, el Gobierno demoró el viaje a Washington y lo condicionó al cierre de las negociaciones virtuales con el FMI que lleva desde Buenos Aires. De esa manera, el calendario de la misión argentina se volvió a estirar y se espera que el ministro de Economía, Sergio Massa, viaje más cerca del 20 de junio.

Desde China, el Gobierno había anunciado el viernes pasado que el ministro viajará en “10 días” a EE.UU., después del arribo de sus técnicos. Ahora, se espera que lo haga el 20 o 21, después de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca muerta. “Hay más negociaciones, hay días que son mejores, otros días que son mas tensas, pero son (cosas) lógicas”, dijeron fuentes cercanas .

En medio de los zoom que encabezan Leonardo Madcur y Gabriel Rubinstein, la expectativa es que la vocera, Julie Kozack, anuncie en la tradicional conferencia de prensa del FMI de los días jueves, el cronograma de trabajo con la Argentina. Esto es la fecha de cierre del acuerdo técnico (staff level agreement), la reunión de directorio y la publicación del resultado de la revisión (staff report). Kozack hablará este jueves.

Massa quiere asegurarse que el grueso de las tratativas se cierren antes de enviar una comitiva a Washington y evitar así que los funcionarios sean tomados de “rehenes”. “El equipo viaja cuando cerremos virtualmente en forma exitosa, eso de que viajas y te comienzan a correr el arco, conmigo no va”, fue la orden que bajó el ministro, según afirman en su cartera.

El 21 de junio vencen US$ 900 millones y el 22, US$ 1.700 millones. Massa evalúa cancelar en forma anticipada el primero con derechos especiales de giro (DEG) remanentes, que rondarían en torno a US$ 1.600 millones, según cálculos privados. Y el monto restante lo pagaría después de la fecha programada, ya que “en los últimos dos años se hizo un montón de veces”.

En vista del deterioro de las metas que evalúa el Fondo (reservas netas, déficit primario y emisión monetaria), Massa inició negocia desde hace dos meses una nueva flexibilización del programa y un adelanto de desembolsos de hasta US$ 10.000 millones del 2023. Como las conversaciones se dilataron y en junio ya estaba previsto un desembolso de US$ 4.000 millones, el anticipo en realidad podría ser de US$ 6.000 millones.

En Hacienda, afirman que el gasto lo siguen manteniendo “a raya” y que el gasto “duro”, como las jubilaciones, no lo van a resignar, pese a que en abril tuvieron una caída real del 15% interanual al crecer por debajo de una inflación del 108,8%. En ese contexo, el diagnóstico es que “las metas no son las mismas” por el desplome de los derechos de exportación, el “motor” de la recaudación.

El Fondo también tiene los ojos puestos, según el equipo de Massa, en el mega canje de deuda en pesos convocado para este jueves. El ministro apuesta a renovar al menos un 50% de los $ 9,2 billones que vencen entre junio y septiembre, una meta que sería aparentemente aceptable para el organismo. “Es difícil pero esperamos superar ese porcentanje, lo que sería un éxito, afirman en Economía.

Anuncios

Massa estuvo conversando esta tarde con el Presidente, Alberto Fernández, en Casa Rosada sobre el estado de las negociaciones con el Fondo, la renovación por tres años del swap en China y un conjunto de anuncios económicos, como el aumento hasta $ 880.000 del monto de los sueldos brutos exento del aguinaldo del pago de Ganancias.

El paquete contempla un aumento del 41% en las escalas del monotributo y créditos a tasas subsidiada del 43% por dos años. Se trata de una nueva línea para la compra de equipamiento y herramientas para microemprendimientos de monotributistas, que apunta a un universo de 1,4 millones de personas. Las dos medidas serán anunciadas este jueves en la Expo Escobar.

También se regalementarán beneficios a las automotrices por inversiones,

Los anuncios apuntan en su mayoría a compensar los efectos de la aceleración en la inflación. Massa espera ahora una inflación en línea con el sendero de la Ciudad, que en mayo descendió al 7,5% mensual. Pero no quiere volver a cometer “dos veces el mismo error” de anunciar una meta que no se cumpla.

A fines de 2022, pronosticó una inflación en abril “con un 3 adelante”, que terminó en 8,4%. Para mayo, las consultoras esperan un IPC cercano al 9%, aunque algunas reconocen que podrían haberse excedido. El dato se conocerá el miércoles 14 de junio. En su equipo creen que la sociedad ya “naturalizó” la suba de precios y aseguran que la prioridad es la “estabilidad” de la economía. (Clarín)