La marca indeleble del “populismo grasista” que los candidatos de la oposición deberán explicar cómo van a resolver

El Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, pre candidato a gobernador por el FPV, sigue inmutable su carrera personal hacia calle Alcorta, sin preocuparse por nada más que sí mismo, su ambición política y (lo más grave) la utilización de los recursos del municipio, para pagar, desarrollar y alcanzar el objetivo que se propuso desde que pisó en la comuna: ser sustituto de Alicia Kirchner en el 2023.

Ya hemos informado sobradamente, la forma en que el intendente malversa fondos y produce obra pública (en muchos casos innecesaria), solo para facturar, de lo cual no rinde cuenta y todas ellas caen en manos de un par de empresas amigas, tal el modelo K de la “década ganada” inaugurado por Lázaro Báez y la vicecondenada quien dijo no conocerlo.

Fuera de eso, que no vamos a profundizar aquí, nos vamos a detener en un hecho grave y del cual la oposición deberá dar cuenta en campaña, cuando esgrima promesas de dudoso cumplimiento, pero que deberá responder antes, inclusive, de llegar al poder en caso de resultar triunfadora.

El cartel en el mulle de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Egocentrismo al palo

Que Pablo Grasso sea egocéntrico, autorreferencial, tenga un “yo” desmedido o algún problema de personalidad, no sería grave para la ciudadanía, en tanto no afectara a los bienes del Estado que no son del intendente, sino de la comunidad que los paga con sus impuestos.

La última gran autoidolatría que nos quiere transferir Pablo Grasso a los habitantes de la capital, es la aparición de su “logo de campaña” nada menos que en una marquesina inaugurada en el Puerto local.

La palabra “Río Gallegos” tiene claramente insertado el logo que alude a su gestión, identificada por una “G” gamada, con su punta interna transformada en una especie de flecha, con la cual intendente intenta sombolizar la “G” de gestión, de Grasso y el avance indetenible hacia el futuro.

La G de Grasso en los carteles de obras públicas de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Todo este simbolismo no estaría mal, excepto por dos cuestiones fundamentales: una, que lo aplica a todos los bienes municipales, carteles de obra, camiones y ahora en una marquesina de la ciudad; cuando deje de ser intendente, quien lo suceda deberá invertir tiempo y fondos públicos para borrar su egocentrismo de los bienes de la comuna, que Grasso debería resolver en psicoterapia y dos, cabe recordar que la “G” gamada usada por el intendente como “marca personal”, es un plagio que su equipo de campaña, sin muchas luces ni creatividad, literalmente le robaron al Intendente de Bariloche Gustavo Gennuso (Juntos por el Cambio) quien fue el primero en usar esa marca en su campaña del año 2019.

Gennuso, llegó al punto de intimar a Grasso por carta documento, sin que el jefe comunal de nuestra ciudad, se dignara, siquiera, a responderle.

La noticia que recorrió el país por la berreta apropiación de marca y baja calidad imaginativa y creativa de parte del intendente de Río Gallegos, no inmutó a Grasso y por el contrario, llegó al punto de plasmar, últimamente, el plagio en una obra que es propiedad de la ciudad y si el próximo intendente no lo cambia y quita esa marca personal que deja el actual, será cómplice de quien utiliza los bienes del Estado para darse representación propia.

La G de Pablo Grasso en todos los edificios públicos de Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Cabe recordar que oportunamente, el concejal de la UCR Leonardo Roquel junto al concejal Pedro Muñoz de la CC-ARI, presentaron un proyecto para que el intendente use solo la insignia oficial en los bienes municipales y se abstenga de representar su marca, por el costo que demandará borrar ese isologotipo impuesto por Grasso en carteles, camiones y ahora también en una obra de estas características, como es el nombre de la ciudad.

El proyecto ni siquiera fue tratado por los concejales del Frente para la Victoria, quienes por orden de Pablo Grasso, lo enviaron al archivo. (Agencia OPI Santa Cruz)