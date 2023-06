Chau, Core i: Intel le dice adiós (a medias) a uno de sus nombres más conocidos

Según publica La Nación Después de muchos años Intel decidió hacer un rebranding a su línea más popular de procesadores: los Core i, que ahora serán reemplazados por los Core y Core Ultra.

Por: Guillermo Mayoraz

Parece confuso, y lo es, un poco, pero es una realidad, y más conviene enfrentarla. Comencemos por el principio: hace unos meses contamos que Intel tenía la intención jubilar a una submarca de procesadores que no tenía demasiada buena prensa. Los Intel Celeron le decían adiós al mundo después de casi 30 años y comenzaba la era Intel Processor.

Cómo para no perder el ritmo, el mayor fabricante de procesadores x86 del mundo también quiere modificar el branding de su afamada gama Core i. Recordemos que por años tuvimos Core i3, Core i5, Core i7 y desde no hace mucho (más específicamente desde que salieron los AMD Ryzen) también Core i9.

Los microprocesadores de Intel Processor

Por si sos un neófito en tecnología, básicamente el número después de la i refiere a la gama del procesador y es sinónimo de la potencia. Por lo general, Core i3 siempre fue pensado para ofimática, Core i5 para ofimática con un poco de trabajo diario y algún uso de gaming no tan hardcore. Core i7 es el sinónimo de Best in Class o «lo mejor que el dinero puede comprar» y suelen ser procesadores realmente excepcionales sin que tengamos que vender un riñón para tenerlos. Ahora, los Core i9 son más un «tech demo» donde Intel suele demostrar lo rápido que puede hacer andar un procesador que un producto realmente necesario y usable, salvo que tengas alguna actividad donde ese porcentaje de performance extra realmente te sirva.

Como sea, el tema de los números ahora van a cambiar.

Adiós a la i

Según la gente de marketing de Intel y luego de analizar mucho a la prensa tecnológica, se dieron cuenta de que la mayoría de las personas no usaban la palabra Intel para referirse a estos productos, y que la marca no esté asociada a un producto es algo muy malo a largo plazo. Esto se daba por varios motivos, aunque el más importante era que se trata de producto con muchos años en el mercado llevando las mismas nomenclaturas: solamente fue cambiando el número final (por ejemplo, 5600k, 7700 o 10600k, que refiere a la generación de Core i, y la particularidad de un modelo específico).

Así que ahora la hicieron más ¿simple?: vamos a tener Intel, Intel Core e Intel Core Ultra.

El problema es que vamos a tener:

Intel Processor.

Intel Core 3, Intel Core 5 e Intel Core 7.

Intel Core Ultra 5, Intel Core Ultra 7 e Intel Core Ultra 9.

Me da la sensación de que mucha gente se va a terminar confundiendo más que antes. Intel Core 7 e Intel Core Ultra 7 suenan muy parecido: veremos cómo lo manejan, pero a mi entender más que aclarar, oscurecen.

La línea Ultra no solo va a ser un rebranding

El cambio de Intel tiene pensado diferenciar la línea de mayor gama con características diferenciales. Por ejemplo, a partir de la próxima generación –Meteor Lake– estos modelos serán los primeros de la marca en adoptar el proceso litográfico de 4 nanómetros y contará con un motor dedicado exclusivamente para inteligencia artificial llamado Intel AI Boost.

Realmente me da mucha curiosidad las diferencias que van a poder tener algunas líneas de procesadores entre gamas, por ejemplo… ¿será el Intel Core 7 más rápido que el Intel Core Ultra 5? Es probable que compartan ciertas características y obviamente la performance en algunas situaciones, pero qye los Ultra ganen en otras que en un futuro tengan peso. Por ahora es todo confuso, pero hay que darle tiempo al tiempo para que se ordenen con su propuesta. (La Nación)