Cámara Federal ratificó al juez Mariano Llorens en la causa “la ruta del dinero K”

La vicepresidenta había recusado al juez Llorens por temor de parcialidad, pero la Cámara Federal rechaza la recusación y confirma su continuidad en el caso.

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ratificó al juez Mariano Llorens en la causa en la que debe decidir si acepta a una organización social como querellante en el caso conocido como la Ruta del Dinero, en el cual la vicepresidenta Cristina Kirchner fue sobreseída.

Cristina Kirchner había recusado al juez Llorens argumentando “temor de parcialidad”, debido a su participación previa en casos relacionados y por haber pedido, en minoría, el desafuero y la detención de la vicepresidenta en el caso de los viajes de aviones presidenciales a Santa Cruz durante su presidencia.

Sin embargo, el juez Llorens se opuso a la recusación y hoy su colega, el camarista Eduardo Farah, en un fallo unipersonal, confirmó la continuidad del juez en el expediente y en la resolución pendiente.

En este contexto, una asociación civil llamada Bases Republicanas, vinculada a Juntos por el Cambio y que no es parte en el expediente, apeló el sobreseimiento de la vicepresidenta y solicitó que se mantenga bajo investigación.

Cristina Kirchner Presidenta, Máximo Kirchner junto a Lázaro Báez – Foto: OPI Santa Cruz

La recusación del juez Llorens estaba relacionada con su intervención en la decisión de aceptar o no a Bases Republicanas como querellante y de admitir, en su caso, la apelación presentada por la asociación civil.

El camarista Farah desestimó la recusación argumentando que las opiniones expresadas por el juez Llorens en otros expedientes pueden ser compartidas o no, pero que la vía para discutirlo no es la recusación. Según el camarista, no hay elementos suficientes que indiquen una clara parcialidad que justifique la procedencia de una recusación.

La causa principal se refiere al caso en el cual el juez Sebastián Casanello, con la solicitud del fiscal Guillermo Marijuán y el consentimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Unidad de Información Financiera (UIF), sobreseyó a Cristina Kirchner después de una extensa investigación.

Con la ratificación del juez Llorens en esta causa y la continuidad del proceso, se espera que se resuelvan los aspectos pendientes y se aclaren las implicancias legales del caso en cuestión. (Agencia OPI Santa Cruz)

Con información de NA.