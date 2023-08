La próxima administración argentina enfrentará deuda con el FMI por U$S 20.000 millones

La administración que asuma el 10 de diciembre en Argentina se encontrará con una tarea desafiante al enfrentar compromisos de deuda por casi US$ 20.000 millones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en los próximos cuatro años, según el cronograma de vencimientos revelado por el organismo multilateral. La proyección sugiere que cancelar la deuda total con el FMI demandaría hasta 20 años.

Los posibles candidatos presidenciales han manifestado distintas posturas sobre cómo afrontar esta deuda. El ministro de economía, Sergio Massa, ha expresado su intención de acumular reservas para pagar la deuda al FMI y que el organismo “se vaya de la Argentina”, en el contexto de la campaña electoral.

Por otro lado, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, sostiene que la deuda con el FMI no atará su gestión en caso de resultar electo y considera necesario llevar adelante una renegociación firme. En la misma línea, Patricia Bullrich, otra precandidata de ese espacio, apunta a buscar apoyo internacional para “blindar” las reservas y salir del cepo cambiario. Su principal asesor económico, Luciano Laspina, asegura que darán garantías a los argentinos de que la salida del cepo será con menos inflación y más estabilidad, contando con apoyo financiero internacional para preservar el ahorro de los ciudadanos y estabilizar el peso.

El precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, defiende su proyecto de dolarizar la economía y afirma que ya cuenta con el financiamiento necesario para llevar adelante esa iniciativa y pagar al FMI.

El detalle de la deuda con el FMI muestra que, tras los intereses y sobrecargos pagados con el reciente préstamo de Qatar, la deuda de Argentina con el FMI asciende a U$S 37.784 millones. Si el FMI desembolsa los US$ 7.500 millones previstos después de las elecciones primarias (PASO), la deuda aumentaría a US$ 45.089 millones.

La gran mayoría de la deuda, incluyendo intereses y sobrecargos, vence antes de marzo de 2033, totalizando US$ 52.641 millones, y se extiende hasta 2043 por los intereses y sobrecargos que representan US$ 271 millones por año hasta ese año, sumando los US$ 55.425 millones.

Para finales de este año, vencen US$ 4.477 millones, de los cuales US$ 750 millones corresponden a intereses que vencen el próximo 1 de noviembre. Además, el próximo vencimiento de capital es el 21 de septiembre por 914 millones de dólares.

En años posteriores, los vencimientos continúan siendo significativos en DEG (Derechos Especiales de Giro), equivalentes a miles de millones de dólares, hasta 2032. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA