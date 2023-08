Hace 10 años CFK anunciaba el inicio de las Represas, se peleaba con el Gobernador Peralta, alineaba la tropa de campaña y Lázaro era el constructor estrella

Como venimos haciendo desde hace tiempo, OPI quiere recordar qué informábamos en estas mismas fechas, pero hace 10 años atrás. Este ejercicio de memoría que realizamos mediante la republicación de nuestras investigaciones, notas periodísticas y análisis, nos permite tener una macro visión mucho más completa de la evolución (o involución) de determinados temas que vistos en un contexto más amplio, admite que podamos evaluar cómo han transcurrido ciertos y determinados hechos a lo largo de solo 10 años en la provincia y el país.

Esta saga de notas publicadas en OPI Santa Cruz de hace 10 años abarca desde el día 21 de agosto hasta el 27 de ese mes. En siete notas, vamos a descubrir dos factores fundamentales que por esos momentos manejábamos en la provincia, que subían la presión política a niveles extraordinarios, como residuo de aquella pelea personal que habían tenido un año atrás la entonces presidente Cristina Fernández con el Gobernador Daniel Peralta, a quien excluía de los actos protocolares, especialmente porque en ese momento se generaba el marco del anuncio del inicio de las obras en Represas Cóndor Cliff-La Barrancosa.

También se revitablizaba la presencia de Lázaro Báez con Austral Construcciones SA en todas las obras públicas, comenzaba a aparecer como “el sucesor” del testaferro de la familia Kirchner, su hijo Martín y en el municipio de Río Gallegos, el tío de Lázaro, el intendente Raúl Cantín concentraba toda las licitaciones en manos de las empresas “del Grupo”, hasta que el mismo Cantín sufrió el escarnio propio, cuando fue destituido por orden de CFK, lugar en el cual pusieron hasta terminar el mandato a Pablo Grasso, el actual intendente de la ciudad.

Una de aquella notas del día 21 de agosto se titulaba “Peralta dijo que lo invitó Parrilli pero desistió, amablemente, de sentarse con quienes lo quieren destituir”. Allí resumíamos los dichos del gobernador en Radio Mitre, quien se había expresado respecto de un acto programado en el Obispado de Río Gallegos, por parte de la presidente, al que no habían invitado y donde se iba a anunciar el lanzamiento de las Represas.

CFK: “A mi no me interesa qué empresa haga la obra, me interesa que se haga”, fue el título de nuestra nota del mismo día 21 de hace 10 años, donde CFK colmaba el auditorio del Obispado de Río Gallegos, sin la presencia del Obispo ni del gobernador Peralta, hablaba de las bondades del proyecto de Represas y a las críticas sobre que las obras eran ganadas sistemáticamente por empresarios que como Lázaro Báez, Cristóbal López o Gerardo Ferreiras (Electroingeniería- represas), la entonces presidente dijo: “Si para ser un empresario K se tiene que haber ganado plata, desde acá diviso a muchísimos. En realidad yo no creo que quienes ganaron plata sean empresarios K, lo que creo es que supieron aprovechar oportunidades de negocios e identificar nichos importantes”.

Dentro de ese mismo tema, otro informe titulaba: “Martín Báez estuvo presente en el Obispado. El gran ausente, su padre” y allí reseñábamos como curiosidad emergente de aquel acto de anuncios en el Obispado, que además de Peralta y el Obispo, no concurrió Lázaro Báez, quien lo hizo a través de su hijo Martín.

Una nota del día 23 de agosto decía en su título “Declararon la “Emergencia en Seguridad” en El Calafate y llegó Berni con 50 Gendarmes para hacer “presencia”, refiriéndose a una actitud tomada desde el gobierno nacional, luego que en El Calafate se realizaran marchas por la inseguridad en las calles.

Por aquellos días otro título político que nos ocupaba era: “Cristina Fernández reunió la tropa de Intendentes en su casa y los alineó para “ir por la provincia” y estaba relacionado con una reunión de urgencia convocada por la mandataria en su casa de El Calafate. Allí CFK bajó línea al arco político de la provincia, en relación con la campaña a las elecciones del mes de octubre de ese año.

El 26 de agosto de hace 10 años, un título de OPI indicaba: “La Municipalidad modifica pliegos y alarga plazo de licitación, para beneficiar con obras a Lázaro Báez” y el informe refería a las maniobras que realizaba el intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, para que la obras pública del municipio fueran a parar a las manos de Austral Construcciones SA de su sobrino, Lázaro Báez.



Por aquellos días un título de nuestro diario despejaba una duda política fuertemente instalada en la opinión pública: “Aviso para Cotillo, Bull, Labado, Contreras, Bezzi, Álavarez y Camicruz: Cristina busca aumentar las retenciones mineras” y se basaba en una iniciativa de la presidente de aumentar las retenciones a las mineras, con lo cual preveían recaudar unos 15 mil millones de pesos más. Todos sus diputados y funcionarios provinciales, siempre habían sostenido su posición contraria en la Cámara y ahora, la propia CFK les imponía una iniciativa que ellos deberían militar dentro de la Legislatura, contradiciendo sus discursos anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)