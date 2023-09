SUDELCO SA “los filántropos” de SPSE Río Turbio, involucrada en coimas, delitos económicos, juicios por estafa al Estado en Chubut y con su representante preso por corrupción

(Infome 2 de 3) – Debido a la contratación de la empresa SUDELCO SA para la construcción de la Planta de potabilizadora de Río Turbio, por parte de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de la cuenca carbonífera, obra que hace 168 días que no arranca y ni siquiera la constructora ha emplazado el obrador en la ciudad, cuestión de la cual dimos cuenta en el mes de junio de este año, ayer completamos aquel informe con otro en el cual revelamos que SUDELCO SA, donó o regaló (no está claro el concepto y el motivo) una camioneta Ranger 4×4 a SPSE y tiene previsto cederle una retroexcavadora y un camión en los meses por venir.

“Sudelco SA es la Austral Construcciones de Chubut. Una empresa denunciada, involucrada en la corrupción de Mario Das Neves y actualmente con Mariano Arcioni y varios intendentes que anualmente le abonan miles de millones de pesos en obras”, le dijo una alta fuente de la Gobernación de Chubut en Rawson, a nuestro corresponsal Giuliano Ventura, estrecho colaborador de OPI Chubut en esa provincia desde hace muchos años.

El 23 de mayo de 2018, el presidente de Sudelco SA y Ex presidente de Vialidad Provincial de Chubut y Presidente de la Cámara de Construcción de Chubut, Patricio Musante, fue detenido en el aeropuerto de Trelew en el marco del juicio por la causa “Revelación”.

Uno de los más graves casos de corrupción que se dirimió en la justicia fue la “causa Revelación” que investigó el desembolso de dinero y retornos por parte de empresarios de la construcción a cambio de que se liberen o aceleren pagos de certificados de obras públicas y allí estuvo involucrada SUDELCO SA, cuyo principal responsable Patricio Musante, fue condenado junto a varios empresarios chubutenses y ex funcionarios provinciales. Los mismos empresarios manifestaron que los aportes iban del 3 al 5% del total del costo de la obra ejecutada.

Condenado a 4 años y con prisión domiciliaria Musante dijo en el juicio que “a partir del año 2016, el mecanismo para cobrar los certificados de obras se empezó a complicar y eso afectó financieramente a la empresa Sudelco. En ese tiempo, un día me llamó el ex gobernador Mario Das Neves para que me junte con él en su despacho. Y me dijo: ‘Van a tener que aportar como todos, la platita ahora me la traes y esto lo manejas con Diego’, dijo, en alusión a Diego Correa, involucrado en la causa caratulada “Correa, Diego Miguel y otros p.s.a. asociación ilícita s/impugnación extraordinaria”, estrecho colaborador del exgobernador, fallecido en octubre de 2017.

La justicia y Sudelco

La “Causa Revelación” es derivada de otra causa, denominada “El Embrujo” fue la primera causa penal que se originó luego que de manera anónima dejaran un sobre en la Legislatura con facturas de la emergencia climática en Comodoro Rivadavia y esto derivó en una serie de detenciones el 7 de marzo de 2018. Los acusadores demostraron que funcionaba una asociación ilícita bajo las órdenes de Correa, hombre de confianza de Mario Das Neves y con mucho poder allá por 2016 y 2017, quien al frente de una red de la que participaban funcionarios a sus órdenes, así como allegados de confianza y familiares, facturaba obras destinadas a dos empresas que eran de su propiedad, para enriquecerse de manera ilícita.

En el año 2019 el sitio digital Cholilaonlive, involucró directamente a Sudeclo SA como la empresa que más obra pública y privada ha recibido desde la época de Das Neves y continuó bajo el gobierno de Mariano Arcioni, indicando que Musante traicionó a Das Neves, cuando declaró ante la justicia indicando que el titular de la empresa “era parte de la misma banda”.

El diario señalaba a Musante como “arrepentido”,en aquel momento, quien para salvarse de la cárcel, delató a los integrantes de la matriz de corrupción en esa provincia pero a criterio del periodista lo hizo solo con das Neves y Correa “sin mencionar nada de lo que ocurriría en las ex oficinas de Brasil N° 55 de Trelew, conocidas como las oficinas de Jorge «El Turco» Aidar Bestene”, indica el artículo, señalando que Bestene estuvo al lado de Musante en el juicio “marcándole la cancha” para que no hablara de más.

En el mes de abril 2022, el gobierno de Mariano Arcioni firmó con Sudelco la obra del dragado del Puerto de Rawson 534.161.656,00 pesos y un plazo de ejecución de 9 meses (270 días corridos). Tampoco se terminó.

En junio del año 2023 la justicia ordenó a Sudelco SA detener la obra por los afluentes contaminantes que volcaba sin tratar al mar, luego de la presentación que hizo el apoderado legal del municipio Diego Furci. Esto generó un conflicto que se judicializó y no permitió el avance del dragado. Casualmente o causalmente, un “acomodamiento” del presupuesto de la obra, había alcanzado ya los 1.600 millones de pesos, cuando aún la justicia no había resuelto sobre el Amparo interpuesto por Sudelco SA por la orden judicial que no le permitía continuar con el contrato.

El 20 de noviembre de 2022, la provincia de Santa Cruz publicó la firma de dos convenios del presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz (S.P.S.E), Jorge Mario Arabel.

Por un lado, el proyecto a ejecutar en Cdte Luis Piedrabuena con una inversión que supera los $102 millones y consigna la instalación de 1.344 m de redes cloacales. En la nota oficial se prometían 45 puestos de trabajo directo e indirecto y, una vez finalizada, decía el anuncio “mejorará las condiciones de vida de más de 5 mil vecinos y vecinas que dejarán de utilizar pozos sépticos, evitando posibles filtraciones a las napas subterráneas”. Hoy 1º de septiembre de 2023, no se hizo nada en la localidad ni la empresa Sudelco SA está radicada en la localidad.

En ese mismo acto Arabel anunció que en Río Turbio la obra de la Planta Potabilizadora estaría a cargo de la empresa SUDELCO S.A. y anunciaba que implicaba una inversión de más de $1.609 millones y tiene un plazo de ejecución estimado de 420 días corridos. Además se ejecutaría el acueducto Arroyo Primavera – Río Turbio y una nueva estación de captación de agua en el Arroyo Primavera compuesta por una galería filtrante, un pozo colector y una estación elevadora.



Como lo hemos señalado en dos informes anteriores. Sudelco SA, ni siquiera está físicamente presente en Río Turbio ni en Piedrabuena, incumpliendo todos y cada uno de los términos contractuales, pero habiendo cobrado los adelantos de obra y ampliando los presupuestos por montos que nadie conoce.(Agencia OPI Santa Cruz)