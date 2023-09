Gobierno incoherente, corrupto y peligroso. Todas las acciones desesperadas que ha tomado Alberto, Massa y CFK en sus peores horas políticas

(Por: Rubén Lasagno) – Lo que está haciendo el gobierno nacional de Alberto, Massa y Cristina, raya el paroxismo, la alienación total, la desesperación que lleva a sus acciones al borde del ridículo, sino el ridículo mismo.

Más allá de haber logrado la meta previsible y tan anunciada de “parecernos a Venezuela”, un objetivo largamente buscado por el kirchnerismo y advertido por los medios críticos, que nos lleva a superar la inflación anual de ese país, de acuerdo a las proyecciones económica de los próximos meses, el nivel de alienación que tienen en el Ejecutivo, los hace cometer los actos más absurdos, irresponsables y peligrosos de los que se tenga conocimiento, hasta ahora, por parte de un gobierno nacional. Solo basta mencionar dos, aparecidos en las últimas horas.

Con la finalidad de recuperar los votos perdidos en las PASO y sostener a Sergio Massa, Ministro y candidato (hecho incoherente en si mismo) el Ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis, frenó la obra pública en todo el país y anunció anoche un look out patronal o lo que se traduce como un “paro activo” dentro de las propias oficinas del Ministerio, para “demostrar” cómo podrían verse afectadas las inversiones públicas si asume cualquiera que no sea Sergio Massa. Esto, además de ser ilegal y merecer una denuncia de la oposición (que no aparece) claramente, como los saqueos organizados hace unas semanas atrás, son “ensayos preventivos” del kirchnerismo para preparar su militancia, en caso de perder en las urnas.

Sergio Massa, también, tomó una medida absolutamente arbitraria y orientada exclusivamente a favorecer a sus amigos sindicalistas de grandes recursos, al elevar Ganancias a la cifra de 2 millones de pesos, a partir desde donde, cualquier trabajador, recién comenzaría a pagar el impuesto.

Esto, que aparenta ser una medida justa y siempre reivindicada y solicitada por los trabajadores, en el fondo no lo es; Massa no le tiró ningún centro a los monotributistas que padecen este flagelo en sus bolsillos, sesgando objetivamente su intencionalidad de “ser progre y N&Pop”, por la de un recalcitrante capitalista que desde la función pública mantiene los sueldos y las jubilaciones en la miseria y con esta medida desproporcionada, solo favorece a la clase trabajadora más alta y de mejores ingresos. Obviamente, Sergio Massa hace campaña sobre las espaldas de la sociedad y de éstos, juega con la necesidad de los más pobres que deberán pagar sus arteras manipulaciones políticas y económicas a la que nos somete a los argentinos. Esta medida no tiene ninguna repercusión positiva en quienes ganan 150 mil pesos, está claramente orientada a aumentarle el salario a sus amigos camioneros, petroleros y una elite del sindicalismo argentino; por otra parte deja al gobierno próximo con un agujero en la recaudación por este concepto.

El complemento

Después de este acto circense del gobierno nacional, tenemos a los impresentables de la oposición como Javier Milei, enredado con el propio kirchnerismo, con actores cruzados, una indisimulable interacción con Sergio Massa a quien, evidentemente, Milei deja afuera de sus ácidas críticas y del circo mediático que enarbola en sus actos de campaña y la recurrente negativa a criticar y condenar a Cristina Fernández, por sus dislates de corrupción y condena judicial en primera instancia.

Este sujeto tan alienado como los principales actores del gobierno K, constituye un cóctel peligroso y demencial que podría llevar a la Argentina a un caos pocas veces visto en la historia de este joven y convulsionado país, hoy superando a Venezuela, tras hacer realidad los sueños de Cristina, Máximo y Alberto de llevarnos a ese modelo que hemos alcanzado “con éxito”.

La única manera de recomenzar que tenemos los argentinos, es usar el voto en las urnas en las elecciones generales de octubre y comenzar a gestionar nuestro propio destino. (Agencia OPI Santa Cruz)