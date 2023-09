Advierten efectos nocivos para la salud de polémico radar en Tierra del Fuego

(OPI TdF) – La subsecretaria de Gestión, Promoción y Fortalecimiento de Derechos de la Municipalidad de Ushuaia, Vanina Ojeda reveló los efectos nocivos para la salud pública que tendrían las instalaciones del polémico radar de la empresa LeoLabs instalado en Tolhuin, tras conocerse un informe de la secretaría de Medio Ambiente realizado en el 2022.

Los equipamientos “tienen consecuencias sobre el medio ambiente y las personas por la radiación electromagnética que emiten” advirtió Ojeda.

El polémico radar instalado en Tierra del Fuego puede producir efectos “sobre la salud de la población no detectables y/o crónicos” dado por “los niveles de densidad de potencia de radiación”.

La funcionaria sostuvo que el riesgo es para la población más cercana, ubicada a unos 4 kilómetros de la estación satelital, donde se encuentra instalado el radar en terrenos de la Estancia El Relincho de Tolhuin.

“El radar no solo es un peligro para la soberanía, también afecta a la salud de la gente. Tiene consecuencias sobre el medio ambiente y las personas por la radiación electromagnética que emiten sus equipos” dijo Ojeda quien sostuvo que “el documento reconoce que el radar puede producir ‘efectos sobre la salud de la población de carácter subclínico, no detectables y/o de efectos crónicos y de carácter acumulativo que no hayan podido ser evaluados a la fecha’”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)