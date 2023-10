Con ardides judiciales y por iniciativa de Romina Mercado, buscan condenar a Omar Zeidán, quien fue el denunciante de Fainser SA, por corrupción en la obra pública

Romina Mercado realizó una denuncia por calumnias e injurias contra Omar Zedián, dado que el ex interventor de YCRT en épocas de Macri, la denunció por formar parte de una operación para enriquecerse con la obra pública de Santa Cruz, tras una maniobra en la cual se le adjudicó a la empresa santafecina, FAINSER S.A, la construcción de la Avenida YCF en Río Turbio, que nunca ejecutó.

La hija de la gobernadora Alicia Kirchner, Romina Mercado, quien aparece involucrada en varias investigaciones por lavado de dinero de los Kirchner y apareció representando a una firma de servicios, Fainser SA, sintió que su honor estaba siendo dañado cuando fue vinculada a las maniobras ilegales de la constructora por parte de Omar Zeidán en aquella denuncia. Por eso, ahora, reclama en la justicia de Santa Cruz por daño moral e injurias contra el denunciante de la corrupción y los desmanejos revelados.

Toda esta movida no está exenta de detalles extraños y ciertamente curiosos, como por ejemplo: Zeidán radicó la denuncia contra Fainser en Buenos Aires a través de YCRT, Mercado (involucrada en la misma) logró traer a Santa Cruz la denuncia por la que se sintió agraviada, para accionar contra el ex interventor, desde los Tribunales de la provincia.

Inicialmente a Omar Zeidán le habían fijado la fecha del juicio oral para fines de noviembre, cuestión que le permitía atender problemas de salud familiar.

Repentinamente, la jueza desde Santa Cruz, determinó que el juicio se adelantara casi dos meses (era inicialmente para el 22 de noviembre/23 y se adelantó para el 28 de septiembre/23) y la semana pasada fue llevado a cabo a través de zoom. Ahora, debe esperar la sentencia que, obviamente será apelada, pero no deja de ser muy llamativa la forma y la celeridad en que se han precipitado los acontecimientos, como si existiera un particular interés de parte de Romina Mercado y el FPV especialmente, en condenar al ex funcionario macrista ante un eventual triunfo de Patricia Bullrich a nivel nacional, a cuyo staff pertenece el ex Interventor de YCRT.

Fue parte, pero no lo reconoce

Mercado fue apoderada y abogada de la empresa FAINSER SA que fue condenada por corrupción por cobrar una obra que jamás construyeron en el acceso a Río Turbio.

Durante el juicio express desarrollado en Santa Cruz a Omar Zeidán, Mercado reconoció haber prestado servicios para Fainser pero dijo que no tuvo participación en este contrato puntualmente, por lo que siente que las acusaciones de haber formado parte de las maniobras, no la incluyen.

La Justicia de Santa Cruz escuchó a las partes y resolverá en las próximas semanas sobre este juicio.

Omar Zeidan se mostró sorprendido por la situacion y destacó que se trata de una maniobra más del Kirchnerismo que ahora busca condenarlo antes de las elecciones para perjudicarlo y evitar que llegue al Congreso Nacional: “Tratan de mancharnos y mostrar una condena para tapar los desfalcos enormes que ellos perpetraron. Esta causa es una locura y por supuesto no vamos permitir que avancen. Hemos logrado en esta causa demostrar la corrupción k, como cobran por obras que no hacen y se llevan millones. Logramos demostrar y desmantelar una asociación ilícita que llevaba robando millones en toda la provincia” , dijo el ex Interventor de YCRT.

Omar Zeidán ex interventor de YCRT – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El 5 de mayo de 2017 OPI publicó por primera vez y documentación, los detalles de este delito, bajo el título “La Gran estafa: “readecuaron” una avenida por casi 500 millones de pesos. Lo más grave: desaparecieron fondos y la avenida sigue igual”. A partir de allí tomó estado público, la noticia se nacionalizó y la denuncia del entonces Interventor se centró en el pago de 50 millones de pesos a la firma Fainser SA por la construcción de una avenida en Río Turbio, la cual fue presentada ante la justicia tras las auditorías internas que le solicitó el entonces presidente Mauricio Macri.

Así se determinó el desfalco y se logró avanzar para terminar con la detención y embargo de los responsables por lo cual fueron condenados el ex intendente Pérez Osuna, Julio de Vido, Miguel Ángel Larregina, ex coordinador General de YCRT, Juan Marcelo Vargas, ex asesor de YCRT, Horacio Matías Mazú, por entonces Intendente de Río Turbio y Juan Carlos Lazcurain, Presidente de Fainser SA.

Denuncia u operación

La justicia determinó que Lascurain y el resto de los acusados cobraron un anticipo de 50 millones de pesos para realizar una obra vial en Río Turbio que nunca se hizo. Lascurain, como dueño de la empresa Fainser, firmó el contrato con el Municipio de Río Turbio que tenía como objetivo realizar 7 kilómetros de camino para unir esa localidad con la vecina 28 de noviembre. El costo de la obra estaba estipulado en 500 millones de pesos y se pagó el adelanto de 50 millones sin que jamás se comenzara la obra.

Cabe destacar que pese al tiempo transcurrido la obra jamás se encaró ni por parte de la comuna ni por parte de la Nación, por lo que no hay ruta hoy en día.

La contraofensiva de Romina Mercado, para fundar la causa que le abrió a Zeidán, se apoya en el hecho por ella señalado, de que al momento de realizarse el pago de referencia, ella no revistaba como Apoderada de la empresa Fainser SA. Ahora todo queda circunscripto en el fallo de la justicia provincial y la Apelación que hará el ex interventor, si ese fallo resulta contrario a sus intereses.

Por el momento, Omar Zeidán entiende que todo este armado responde a razones meramente políticas, teniendo en cuenta que juega dentro del partido de Patricia Bullrich y de imponerse ésta en las elecciones próximas, podría tener un papel relevante en Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)