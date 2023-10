Deuda pública alcanza un nuevo máximo histórico

La deuda pública bruta del Estado Nacional alcanzó un nuevo máximo histórico en septiembre, llegando a la cifra de US$ 406.603 millones, según datos proporcionados por el Ministerio de Economía. Este aumento se debió en gran parte al crecimiento de la deuda en moneda extranjera, que aumentó en US$ 874 millones, y de la deuda en moneda local, que se incrementó en un monto equivalente en dólares de US$ 10.352 millones.

Durante los últimos 12 meses, el stock de deuda bruta en situación de pago normal aumentó en US$ 24.268 millones, impulsado por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera, que se incrementó en US$ 13.954 millones, y de la deuda en moneda local, que aumentó en US$ 10.314 millones, según información proporcionada por la Secretaría de Finanzas.

Los títulos públicos representan la mayor parte de la deuda, con un total de US$ 288.306 millones, seguidos de las Letras del Tesoro con US$ 5.261 millones. Además, los préstamos ascienden a US$ 83.690 millones, y los adelantos de Transitorios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) totalizan US$ 5.066 millones.

En términos de composición de moneda, el 34% de la deuda en situación de pago normal es en moneda local, mientras que el 66% restante es en moneda extranjera.

En comparación con el mes anterior, la deuda en situación de pago normal aumentó en el equivalente de US$ 11.226 millones, lo que representa un aumento mensual del 2.86%. Esta variación se debe al crecimiento de la deuda en moneda extranjera en US$ 874 millones y al aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de US$ 10.352 millones.

Estos datos reflejan que el “financiamiento neto” que se promociona en las colocaciones que realiza la Secretaría de Finanzas cada semana se traduce en un aumento continuo de la deuda pública. Lo mismo se aplica a los préstamos que Argentina ha acumulado en los últimos meses de instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial. La situación de la deuda pública sigue siendo un desafío importante para el país en medio de su crisis económica. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA