Trabajadores de la sanidad reclaman aumento salarial

(OPI TdF) – El secretario Adjunto de ATSA de Tierra del Fuego, Jorge Saravia criticó la propuesta del gobierno de Gustavo Melella de otorgar una suma fija para los trabajadores públicos y reclamo una recomposición salarial al básico.

El dirigente de los trabajadores de la sanidad señaló que se están recorriendo los sectores de trabajo para rechazar la suma fija y apuntar a un incremento salarial que haga frente a la inflación creciente y el riesgo de una escalada tras las elecciones de este domingo.

“Definimos no aceptar la propuesta del Ejecutivo, que consistía en dos bonos fijos, no remunerativos y no modificables, ante la demanda de los sindicatos de la incorporación de un porcentaje al básico, como lo veníamos haciendo en el plan de recuperación del salario”, dijo Saravia.

El dirigente de ATSA sostuvo que ante la escalada inflacionaria “vamos a necesitar un incremento del 70% al básico y seguramente el Ejecutivo de ninguna manera lo podrá afrontar”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)