La encrucijada entre el sindicalista y el gobernante. Puerto Deseado, el conflicto con los estibadores, el retiro de un buque y el discurso incómodo de un dirigente sindical que es gobernador

(Por: Rubén Lasagno) – La empresa naviera Maersk analiza cesar sus operaciones entre Montevideo y Puerto Deseado, en Argentina, debido a conflictos recurrentes con el Sindicato de Estibadores Portuarios, tal como ha trascendido en el sitio web “Pescare” y todo parte de los conflictos laborales por salarios perdidos de los afiliados del SUPEPP (Sindicato de Estibadores Portuarios Patagónicos), que tienen bloqueada la terminal de Puerto Deseado y debido a este cierre forzado, uno de los buques que esperaba para cargar los contenedores de pesca, se retiró del muelle alegando la falta de seguridad, no solo jurídica sino física y pérdida de dinero, tal la declaración expresada por el Capitán del barco, que zarpó sin poder llevar su carga comercial, generando un gran inconveniente que fue protestado por la CAPECA (Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina.

Esta entidad emitió un comunicado señalando el perjuicio que padecen sus afiliados, constituidos por congeladoras, procesadoras de pescado, frigoríficos y buques radicados en Puerto Deseado, extendiendo ese perjuicio a toda la comunidad, por cuanto la ciudad vive directa o indirectamente de la pesca, lo cual se encuentra impedida de progresar comercialmente, por los permanentes conflictos que vive en puerto desde hace más de un año.

Diálogo necesario, plata imprescindible

Con motivo de este conflicto de larga data y especialmente ante la posibilidad cierta de que el mismo no se vaya a resolver positivamente en los próximos meses y debido a que en Puerto Deseado hay un recambio de autoridad municipal, ya que en las elecciones fue electo como Intendente Raúl Martínez del SER y que a nivel provincial resultó electo gobernador Claudio Vidal (SER), ambos decidieron reunirse para hablar del tema.

Esta reunión, en realidad, se ha visto impulsada por la obligación institucional que ambos tendrán a partir del 10 de diciembre de este año cuando asuman, sin embargo, de las declaraciones de ambos, se nota una manifiesta incomodidad, especialmente del lado del gobernador electo, porque en su interior colisionan los valores del sindicalista, quien tiene la obligación de pedir, presionar y exigir y en este caso no puede dejar de ponerse del lado de los estibadores, pero por otro lado su figura de gobernador electo, lo hace asumir un rol activo en defensa de la producción ictícola, la comercialización del producto y especialmente el apoyo a las Cámaras empresarias, cuya actividad marca el atraso o el avance económico y social de Puerto Deseado y la región; más aún cuando en su campaña hizo tanto hincapié en el desarrollo del polo pesquero y el aumento, incentivo y transparencia de la producción pesquera en Santa Cruz, un items en deuda durante los 32 años de gobierno K.

De allí que las opiniones vertidas por ambos son prácticamente inocuas; no aportan nada, no clarifican, son tibiamente descriptivas y se fundan en una expresión de deseo, de lo que todos sabemos, pero no se remiten a la cuestión de fondo, en definitiva, no toman partido.

Martínez declaró “vemos con mucha preocupación lo ocurrido con el buque que se fue de Puerto Deseado sin poder exportar y las consecuencias negativas que afectan al sector; no podemos permitir que hechos así sigan ocurriendo como consecuencia de la falta de diálogo entre los Sindicatos, el Gobierno Provincial, Gobierno Municipal, Ministerio de Trabajo y las Empresas” y agregó “nuestro objetivo es promover el diálogo, el consenso y la toma de decisiones a favor del desarrollo económico, el crecimiento de la industria, la generación de empleo y la paz social“.

Nada de lo que dijo Martínez lo desconocemos. Es casi una falacia proyectada hacia un infinito universo de excusas obvias lo dicho por el intendente electo, para no abordar el tema de manera frontal y concreta, acusando a quien o quienes son los responsables de este verdadero desastre que a la provincia le cuesta millones de dólares. Siempre hay un responsable y no apuntarlo, es dinamitar el discurso veraz para hacerlo flácido y acomodado a la circunstancias.

Vidal no se expuso, pero acompañó la posición de quien habla y es lógico pensar que el diálogo y el consenso va de suyo será una práctica en la nueva gestión, pero acá, como en tantos temas de la producción, hay factores que solo se arreglan con fondos, con inversión, con cumplimiento salarial, con actualizaciones de salario, pago de suplementos, premios, horas extras, etc y si nada de eso se cumple por parte de las empresas contratistas, es difícil que solo con diálogo y consenso se pueda resolver un problema de estas características.

Claudio Vidal y Martínez lo saben. Entienden perfectamente que a pesar de la práctica dialoguista que el petrolero aprendió siendo dirigente sindical, sabe que las medidas de fuerza, los paros, los cortes, los bloqueos o los quites de colaboración, son herramientas lícitas y del otro lado, sabe que tiene a las empresas y las Cámaras que le exigirán proactividad y definición, cuando asuma.

No todo se puede arreglar con diálogo, cuando el dinero falta en el bolsillo. Claudio Vidal tendrá que definir el traje que se va a poner a partir del 10 de diciembre y lo seguro es que no va a poder mantener la ubicuidad que pretendió desarrollar en campaña y mucho menos la imparcialidad, cuando deba cuidar desde el Estado los intereses que los sindicatos intentan poner en riesgo con exigencias, pedidos de recomposición salarial y aumentos en los porcentajes de ganancia, como en este caso. (Agencia OPI Santa Cruz)