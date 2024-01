Pablo Grasso y Claudio Vidal: cuidado con politizar el discurso y creer que la gente los va a acompañar solo porque culpan a Javier Milei de todos sus males

(Por: Rubén Lasagno) – La situación social es muy grave y se agrava más a medida que transcurren los días y aparecen “las medidas de shock”, anunciadas por Javier Milei, que con sacudones como la liberación del dólar oficial y el aumento de los combustibles del 27% depreció los salarios el 30% en un día y acelera, sin duda, la caída de la clase media y hunde a los estratos bajos de la sociedad argentina.

Los únicos que se salvan en esta dudosa “motosierra”, es la clase acomodada, los políticos, los empresarios y las empresas multinacionales. Es decir, las mentiras del presidente en campaña, una vez más como otro candidato “de la democracia” que tanto se ufana de representar, quedan expuestas en el pragmatismo de su gestión. Los de arriba dejarán de ganar algo, pero los de abajo se caen del tablero, definitivamente.

MIlei dijo: el ajuste no lo pagarán los trabajadores, el recorte es para la casta y no habrá impuestos que recaigan sobre quienes ya pagan 163 impuestos, que hace un país inviable.

Nada de eso era verdad (entre otras tantas cosas que dijo). El ajustazo descomunal, es, más que un shock, un mazazo a los laburantes y a quienes viven de un empleo, alquilan, deben enviar a los chicos al colegio, andan en el transporte público, tienen vehículos y además, tienen la mala costumbre de comer. Y entonces, la disculpa de los libertarios es ¡Lo votó el 55%!, si pero tampoco le dieron carta blanca para mentir y una vez que asume, hacer todo lo contrario.

Pero hay otros vivos que descubrieron a destiempo que en realidad no gestionaban nada, sino solo eran gastadores compulsivos de los dineros públicos que llegaban en blindados por el factor “maquinita” que le imprimía Sergio, Cristina y Alberto y le permitía dilapidar fondos, mantener contentos a los gremios y hacer obras donde gran parte del presupuesto iba a parar a bolsillos anónimos y no tan anónimos. Es el caso del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, pero no es el único.

El gobernador Claudio Vidal realizando anuncios en Casa de Gobierno – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

El Gobernador Vidal parece asombrado de cómo está la provincia; raro, porque perteneció al FPV, sabe perfectamente cómo y de qué manera la corrupción ha sido la columna vertebral de la administración de Alicia Kirchner y aún así, la sorpresa parece total en el nuevo mandatario, quien a raiz del panorama negro que encontró y las necesidades económicas y financieras para el funcionamiento que tiene por delante, se ha desecho en calificativos apocalípticos sobre la situación provincial, demostrando o que no sabía nada e igualmente montó la aventura a la gobernación o sabía y hace un acting simulando que por culpa de otros (Kirchner y MIlei) él no va a poder cumplir con sus obligaciones básicas más urgentes, como es el pago de los salarios de más de 50 mil empleados públicos.

Mecha corta, tolerancia muy pequeña

Pablo Grasso, intendente de Río Gallegos, salió por los medios amigos y las redes sociales, a victimizarse y poner en dudas el pago de los salarios y muchos menos, obviamente, hablar de aumento salarial.

El SOEM, gremio municipal cuyo titular es muy allegado al Intendente, no abrió la boca. Muy raro, a menos que haya una complicidad manifiesta por ser condescendiente con el jefe comunal, los trabajadores parece que apoyan la idea de no cobrar en tiempo y forma o seguir sin que sus magros salarios, sufran algún tipo de actualización.

Y Grasso cree que la gente “lo va a entender”, disculpándose con el recorte de fondos que le hizo Nación, que hasta el momento le permitía hacer multimillonarios recitales, regalar viajes al mundial, hacer obras hasta 3 veces (porque estuvieron mal hechas) y pagarle a las mismas empresas una y otra vez, cuyo directorio eran amigos de la casa.

Como la apuesta (igual que Vidal) era al triunfo de Sergio Massa, para asegurarse el “siga siga”, Pablo Grasso no se preocupó por sanear la economía municipal, ni considerar un “Plan B”; apiló empleados a los ya existentes, liberó fondos a diestra y siniestra porque la estrategia era “Gastar y construir”, sabiendo que en ese gasto sobredimensionado, siempre algún bolsillo se llena a costa de los estúpidos que para colmo, lo volvieron a votar y ahora les mete un impuestazo para solventar sus imprevisiones.

Pero ¡cuidado!, Grasso y Vidal se equivocan si creen que la gente, por haberlos votado va a soportar que ambos pongan a todos los empleados públicos en ayuno permanente y especialmente si creen que los gremios, al menos los más reaccionarios, van a contemplar los argumentos que esgrimen para justificar sus postergación.

Si en febrero o marzo, tanto Vidal como Grasso y los demás intendentes, no encontraron la fórmula para cumplir con sus obligaciones institucionales, especialmente el pago de los salarios, la apertura de paritarias y el sostenimiento de las Cajas (Previsión Social y Servicios Sociales), el panorama se va a poner muy difícil, tanto social como político.

Y esto mismo le va a pasar a Javier Milei si cree que la motosierra es solo para arruinarle la vida a la clase media, sin ningún plan de sostenimiento real y concreto que plantee un “sufrimiento” más equitativo, que hoy por hoy deja a resguardo a la casta y recae invariablemente y con todo el peso de la miseria, entre los de menores recursos.

La sociedad cada vez tiene menos poder de aguante. Los tiempos se han acortado considerablemente y el nivel de tolerancia a la mentira, el descaro y a la falta de la palabra empeñada, va a desaparecer de un momento a otro y cuando eso pase, si no hay una medida reflexiva de parte de los gobernantes en todos los órdenes, van a ser eyectados por el mismo voto que allí los puso y si salen por la puerta chica, deberán olvidarse que alguna vez la política fue la esperanza de construir un refugio para su futuro y el de sus familias. (Agencia OPI Santa Cruz)