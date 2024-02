La amenaza por el cobro de una deuda que el gobierno provincial debería exigir sin extorsionar a nadie, es producto de una pelea política sin que haya ninguna denuncia real y concreta

(Por: Rubén Lasagno) – La Caja de Servicios Sociales a través de su Presidente, el 12 de enero 2024 envió una Carta Documento al Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso donde lo intima a regularizar la deuda que mantiene el municipio con la Obra Social, debido a la falta de pago de los afiliados correspondientes a la comuna de la capital.

Le otorga un plazo de 10 días para que abone la suma de $ 12. 210.069.640,83 (casi 13 mil trescientos millones de pesos) más el capital actualizado al mes de diciembre 2023, aclarando que si ello no ocurre, la CSS le cortará el beneficio a los empleados municipales afiliados a la obra social de la provincia.

Extrañamente, el gobierno provincial no envió la misma comunicación o intimación a otros municipios de la provincia, teniendo en cuenta que todos ellos mantienen una deuda muy abultada con la CSS y con la CPS, dado que el kirchnerismo utilizó como modalidad, utilizar los fondos de los afiliados, pagar con fondos de la provincia los servicios que presta la CSS a los empleados municipales y nunca ingresaron esos fondos al ente que sigue actualmente desfinanciado y con un déficit multimillonario.

Carta Documento al Intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso

El motivo por el cual la CSS le envió el reclamo de pago solo al municipio de Río Gallegos, es simplemente, porque existe una pelea política entre Pablo Grasso, intendente y el gobernador Claudio Vidal.

El recorte de fondos nacionales ha generado una cataratas de críticas y enfrentamientos entre el intendente y el gobernador, por cuanto Grasso ya no tiene más plata para dilapidar, de aquellos ATN que llovían como mamá del cielo, bajo la titularidad de la presidencia a cargo de Alberto, Sergio y Cristina y Vidal, a quien se le cayó la esperanza de que un triunfo de Massa lo iba a dejar en carrera, ya les avisó a los intendentes que por “efecto dominó”, al recortar Nación, la provincia hace lo propio.

El otro aspecto de índole personal y político es que, mientras Pablo Grasso (FPV) pretende hacerse fuerte como referente del PJ/FPV en Santa Cruz, Vidal no quiere perder terreno entre quienes en pocos meses más y ante la probable caída de poder del gobernador, comiencen a surgir con miras a las legislativas del 2025, primero y a las generales del 2027, después.

Claudio Vidal, quizás exacerbado por el triunfo electoral, a los pocos días de asumir dijo “Yo a un ladrón no le voy a dar ni un solo peso”, en referencia a los manejos oscuros que hizo Grasso en el IDUV y luego en la intendencia de esta capital. El Intendente tomó esto como un ataque personal y allí quedó la cosa; puro chisporroteo, bengalas baratas que no alumbran ni entretienen.

Lo que olvidan ambos

Tanto Pablo Grasso como Claudio Vidal se olvidan que son figuras públicas de la política, puestos allí por el voto de la gente que espera de ellos algo más que peleas de conventillo. Dicho esto y teniendo en cuenta que sobre el intendente de Río Gallegos, hay sobradas pruebas de la corrupción que desplegó durante su gestión, tanto en el IDUV como en el municipio, bajo ningún punto de vista se puede aceptar que el gobernador lo trate de ladrón y no haya hecho ni una sola denuncia penal por administración fraudulenta, enriquecimiento ilícito y tampoco impulse a través del Tribunal de Cuentas, una auditoría como las tantas que prometió en campaña.

Tratar de ladrón a un intendente y carecer de las pruebas del caso o tenerlas en su poder y no judicializar, es ser cómplice del ladrón.

Pero peor aún es utilizar el Estado provincial, a través de la Caja de Servicios Sociales para extorsionar al intendente a que regularice una deuda de 12 mil millones de pesos, cuando no sigue el mismo temperamento con los otros intendentes que están en las mismas condiciones, quizás por montos menores, pero igualmente millonarios.

Todos suponemos que tras el incumplimiento del plazo “perentorio y fatal” de 10 días que le asignó a Grasso en la Carta Documento y la falta de pago de la deuda requerida, Soruco el firmante de la intimación ya habrá efectuado la denuncia correspondiente en la justicia y si así no fuera, algún periodista de esos que les acercan un micrófono libre para que digan solo que quiere decir y no lo que debería decir, podría hacer periodismo por una vez y preguntarle por qué esa denuncia (como tantas otras) no se hace judicialmente y por qué el gobierno provincial amenaza e insulta sin plasmar con las pruebas en las mano (ahora tiene toda la documentación en su poder) la acusación formal para que se investigue, impute y procese a todos los responsables incluyendo a Pablo Grasso, alguien de quien OPI Santa Cruz generó varios informes de investigaciones con datos, documentación, facturas, licitaciones, relaciones empresariales e intereses de todo tipo entre el intendentes y las empresas constructoras.

La respuesta es muy fácil: porque no quieren que la sangre llegue al río. Claudio Vidal se ve obligado a hablar, decir y amenazar, debido a que una de las bases de su campaña fue la lucha contra la corrupción del anterior gobierno y (dijo) una auditoría e investigación de los últimos 10 años en Santa Cruz. El problema es que solo lo hace en comunicados de prensa o ante los micrófonos de los medios, nunca ante la justicia.

Si como ocurre hoy, el gobierno provincial que tiene todo el acceso irrestricto a la documentación, los dictámenes, la potestad de enviar auditorías e investigar, no denuncia estos hechos ante la justicia, es porque no existe voluntad cierta de llegar a descubrir nada, no olvidemos que el actual Ejecutivo provincial está repleto de kirchneristas y peronistas de gestiones anteriores y en muchos casos, como en Economía, Vidal solo suplantó los cargos ejecutivos, pero abajo permanece la militancia que acompañó a Alicia en sus dos gestiones. (Agencia OPI Santa Cruz)