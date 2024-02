Claudio Vidal no maneja a sus diputados nacionales y todo indica que hizo un acuerdo con Mieli a cambio de las manos en la Ley ómnibus

Finalmente fue aprobado en general el Proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Ejecutivo nacional con 144 a favor y 109 en contra. Con una curiosidad manifiesta: los diputados del oficialismo santacruceño, Sergio Acevedo y Luis Garrido no votaron en el mismo sentido, el ex gobernador lo hizo con voto negativo y José Luis Garrido votó afirmativamente la ley impulsada por el presidente Milei.

Te puede interesar: De la Plutocracia a la Proctocracia

Una de las explicaciones que en estos momentos nos dan desde la esfera del gobierno provincial es que Claudio Vidal no maneja a sus diputados. No existe antecedente de que dos diputados del mismo espacio, en plena vigencia del partido que gobierna la provincia y ante un hecho fundamental que constituye una bisagra en los próximos años de la administración nacional, dividan el voto y la gente del riñón de Vidal, uno diga que sí y el otro que no.

El análisis a priori es que el gobernador Claudio Vidal tenía un compromiso asumido con el presidente Milei, el cual Acevedo no estuvo de acuerdo en respetar. Por este motivo, es que la asunción de Garrido como MInistro Secretario de Santa Cruz se demoró, dado que el gobernador lo necesitaba sentado en la banca para votar la Ley ómnibus, por cuanto, admiten las fuentes cercanas al gobierno, cuando el presidente pasó por Río Gallegos y se reunió junto a Francos con Claudio Vidal, el mandatario le puso algunas condiciones necesarias como el traspaso de la Caja de Previsión Social a Nación y otras cuestiones de índole económica que estarían vinculado con la coparticipación y otros recortes de fondos.

El Diputado Nacional de SER Santa Cruz, Sergio Acevedo

El Gobernador para atenuar el impacto negativo que tendría para su novel gobierno y su futuro político en Santa Cruz, la armonización de la Caja, una promesa de que nunca iba a suceder en su mandato y sobre la que giró parte de su campaña política, decidió asegurar al menos las manos de Garrido en Diputados, ya que Acevedo estaba volcado al voto negativo y le aseguró al propio gobernador, que no lo iba a cambiar.

YCRT no tuvo nada que ver

Algunos especulan erróneamente que el eje central de este voto dislocado del SER, fue debido a la privatización de YCRT, empresa que no ha sido retirada de la lista de las privatizables. Eso es un error.

En principio porque YCRT no es un problema que impacte directamente en Vidal por cuanto no es atinente a su gestión provincial, es un tema que “él se puso al hombro” pero con una limitada incidencia y donde, en todo caso, si YCRT se privatiza siempre tendrá a disposición la posibilidad de explicar que “él hizo lo que pudo”, pero la decisión política, la toma el gobierno nacional (lo que en la práctica es absolutamente cierto).

Si uno repasa los discursos de Acevedo y Garrido, verá que el tema YCRT es tocado por obligación y debido a las circunstancias públicas en que se dio el debate, donde gran parte de la audiencia estaba pendiente de si los diputados provinciales iban a proceder a enarbolar una encendida defensa del yacimiento. Ninguno lo hizo y mucho menos José Luis Garrido, que solo filtró una frase de compromiso al finalizar su tiempo de oratoria, pidiendo que YCRT no sea privatizada.

El Diputado Nacional de SER Santa Cruz, José Luis Garrido –

Finalizando su alegato dijo “Necesitamos, fundamentalmente, que se consideren algunas cuestiones que para nosotros son básicas que le aportamos, además del gas. Por estas cuestiones que estamos tratando de la Zona Fría; del petróleo, por estas cuestiones del aumento de combustibles. También con respecto a la Ley de Pesca, que por suerte se modificó; oro, plata, minerales, tanta riqueza le ha aportado Santa Cruz a la Argentina. Me parece que en estas cuestiones no queremos permitir que vayan sobre algunos temas que son caros para los santacruceños. Pero también por la historia de la Argentina, como es la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio”.

Puso más énfasis en aclarar que los medios y sus colegas del Congreso dejen de llamar a Santa Cruz “la cuna del kirchnerismo”, que en defender a YCRT.

“saquen ese estigma de kirchneristas, porque la sociedad de Santa Cruz ya ha reflexionado electoralmente” dijo al respecto y concluyó “muchos nos tildan o nos ponen el estigma de cuna del kirchnerismo. Pero vale recordar que ya en esa cuna no quedó nadie. La han dejado abandonada. Muchos de ellos han quedado en Capital y, otros, en provincia de Buenos Aires”, un error fatal de Garrido al filtrar una mentira obscena a la platea del Congreso, por cuanto en éste gobierno, “su gobierno”, el que encabeza Claudio Vidal, persisten muchos de los que estaban con Alicia y fueron llamados muchos otros de gestiones kirchneristas pasadas, que hoy cumplen roles políticos fundamentales en la gestión del actual Gobernador.

José Luis Garrido y Roxana Reyes (UCR), fueron los únicos legisladores de Santa Cruz que votaron positivamente la Ley ómnibus.

Ana María Iani y Gustavo González del FPV junto a Sergio Acevedo del SER, lo hicieron por la negativa.

Te puede interesar: Ana María Iani con 12 años en la función pública y 4 por delante, no se ocupó de YCRT y ahora se preocupa por la “desinversión”, demostrando que la vergüenza es su gran deuda pendiente

Ninguno de ellos (ni oficialistas ni opositores) hicieron una defensa concreta y profunda de YCRT. Todos fueron mensajes de oportunidad, reclamos plasmados en un discurso de circunstancia, pero ninguno de los legisladores santacruceños y menos José Luis Garrido, llevó documentación con datos respaldatorios, estadísticas con niveles de producción, estadísticas que señalan el buen funcionamiento de la Usina de 240 Mw, cuánto genera, cuánto aporta al Interconectado, ni especificó qué auditorías se pidieron para el complejo minero, incluida la Usina 14 Mineros. Ningún dato, ninguna argumentación fáctica que expresara realmente, por qué motivo YCRT no puede ser privatizada. Los diputados de Santa Cruz solo volcaron en el Congreso, una serie de reclamos políticos sin sustento ni apoyo con datos ciertos que pudieran sustentar lo que en la práctica estaban solicitando al gobierno nacional en el recinto, que era la continuidad de YCRT como empresa deficitaria, a la cual piden que no le cambien el status quo.

El voto positivo de Reyes se esperaba. por cuanto ella misma lo había anunciado en la prensa con anterioridad a la sesión, el de Acevedo se intuía por la posición irreductible que había tomado días antes en privado al círculo político que lo rodea, pero no la había hecho pública, sin embargo la posición de Garrido, no la esperaban aquellos que desconocían los acuerdos previos entre Vidal y Milei, ni se explicaban por qué se demoraba la asunción del diputado nacional, al cargo en el Ejecutivo provincial. Los hechos confirmaron lo que sabíamos hace una semana atrás. (Agencia OPI Santa Cruz)