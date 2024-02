Trazando el camino: Milei desde Israel detalla polémica sobre Ley Ómnibus

El presidente Javier Milei ofreció una peculiar explicación desde Israel sobre los acontecimientos en la Cámara de Diputados luego de la votación que devolvió a comisión la Ley Ómnibus. En medio de su gira internacional, Milei caracterizó a los diputados opositores como “delincuentes” durante una reunión con empresarios en Jerusalén.

“En la sesión de la Cámara de Diputados, la casta política, como llamamos a ese conjunto de delincuentes que quieren una Argentina peor, que no están dispuesto a ceder privilegios, empezaron a descuartizar nuestra ley para poder sostener los mecanismos por los cuales le roban a los argentinos y, en ese sentido, di la orden de levantar el proyecto”, expresó el mandatario.

A través de su cuenta en Twitter, Milei insinuó que tenía previsto lo que sucedería en el Congreso y aprovechó la negativa de los diputados para “exponerlos” ante la sociedad, refiriéndose a este proceso como el “principio de revelación”.

Después de que la ley regresara a cero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, señaló que el gobierno está considerando si continuar con su tratamiento. “El debate ya se dio. Pasa a votaciones, si es que se continúa con el tratamiento de esa ley, cosa que no hemos resuelto”, indicó en una entrevista radial.

A pesar del revés sufrido con la megaley, voces dentro del Gabinete aseguran que la administración puede mantener su objetivo de equilibrio fiscal. El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, reiteró que “la no aprobación en particular de la ley, ayer, no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico, nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA