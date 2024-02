Bitcoin supera los US$ 50.000: ¿Un nuevo repunte en camino?

El Bitcoin ha logrado superar hoy la barrera de los US$ 50.000, un hito que no alcanzaba desde 2022, generando un renovado interés entre los inversores. Esta criptomoneda, que siempre está en el centro de la polémica, ha experimentado una nueva ola de confianza, impulsando su valor a su nivel más alto desde diciembre de 2022, cuando alcanzó su récord nominal histórico de US$ 68.789.

Los expertos señalan que este nuevo pico se debe a flujos de capital que muestran un creciente interés en la criptodivisa. La jornada comenzó con el Bitcoin en 48.000 dólares, con analistas mencionando la posibilidad de un nuevo repunte, y no tardó en cumplirse con las expectativas, alcanzando los $50.033,85 dólares al inicio de la sesión estadounidense.

Entre los factores que impulsaron esta subida se encuentran las fuertes entradas de la semana pasada en los ETF de Bitcoin al contado, atrayendo más de 1.100 millones de dólares netos de nuevos fondos. A pesar de las preocupaciones sobre la posible presión vendedora de entidades en dificultades financieras, como Genesis, que está liquidando sus participaciones en GBTC por valor de 1.600 millones de dólares, los analistas ven un creciente interés y confianza en Bitcoin como activo de inversión.

La aprobación de los primeros productos cotizados en bolsa de Bitcoin en Estados Unidos por parte de las autoridades reguladoras también ha impulsado el mercado, marcando un hito importante para la criptomoneda y el mercado de activos digitales en general. Además, la expectativa de inyecciones de capital en China para estabilizar su mercado bursátil y contrarrestar la depreciación de la moneda ha generado un impulso adicional para Bitcoin.

No obstante, los expertos advierten sobre la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la importancia de abordar las inversiones con una estrategia bien considerada y un entendimiento profundo de los riesgos involucrados. Sin embargo, la creciente concienciación sobre Bitcoin, potenciada por las campañas de marketing de los ETF, está jugando un papel crucial en atraer nuevos inversores al mercado, lo que sugiere un cambio en la percepción de la criptomoneda como una cobertura viable contra la incertidumbre económica global. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA