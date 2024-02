Siguen los contratos de hoteles basuras por parte de la CSS de Santa Cruz. Después del escándalo de Libertadores SA, parece que poco o nada cambió

El día 15 de enero de 2024 hicimos una nota que titulamos “Escándalo en la Caja de Servicios Sociales con los derivados a CABA” y allí expusimos una situación muy grave, por cuanto los derivados por la obra social de la provincia a Buenos Aires, estaban intimados por la empresa Libertadores SA, administradores de los hoteles ofrecidos a los derivados y sus acompañantes, debido a una deuda que mantenía el gobierno y la negativa de las autoridades de la CSS a atenderles el teléfono. Una vez que ello ocurrió, la empresa renunció al desalojo, pero sin que el titular de la CSS aclarara que todo ocurrió una vez que pagaron la deuda correspondiente.

Ocurridos los hechos que allí relatamos, todo volvió a silenciarse. No se sabe si Soruco, el Presidente de la CSS, rescindió el contrato con Libertadores SA, a quien publicamente trató de “extorsionadores” y tampoco dio a conocer si en su lugar la Obra Social contrató a otra empresa o se hizo cargo de gestionar los contratos en forma directa y sin intermediarios. Nada se sabe de esto. Solo ha tomado estado público los convenios de la CSS con centros médicos, hospitales de CABA y clínicas, pero a la vista de las denuncias que hemos recibido y publicado sobre Libertadores SA, vinculadas con Liliana Korenfeld y una persona de apellido Gauna, no se tiene conocimiento que hayan sido desafectados o denunciados ante la justicia.

De acuerdo a las denuncias que recibimos de parte de algunos derivados, aseguran que siguen padeciendo los mismos problemas que antes, con alojamientos deficitarios, hoteles de muy baja calidad y atención muy mala, planteándose las mismas dudas en casi todos los casos ¿Cuánto está pagando la CSS y por ende todos nosotros, por estos alojamientos que están muy lejos de ser higiénicos y relativamente cómodos?.

En uno de los casos planteados nos enviaron fotos y videos del Hotel Chipre San Telmo y otros,donde fue alojada una familia que convive con cucarachas, baños deficientes, instalaciones eléctricas por fuera de las paredes, puertas rotas, paredes con humedad, colchones con el cobertor rasgado, con solo un ventilador para soportar altas temperaturas, un viejo televisor colgado, pisos con baldosas descalzadas y un sinnúmero de deficiencias de higiene que les suman tanto a los enfermos como a los acompañantes un problema más a los grandes problemas que acarrean cuando llegar a CABA por tratamientos complejos de salud.

Siguen los contratos de hoteles basuras por parte de la CSS de Santa Cruz. Después del escándalo de Libertadores SA, parece que poco o nada cambió – Foto: OPI Santa Cruz

Algunas familias derivadas han realizado una reunión en Buenos Aires porque consideran muy poco digna la atención de la CSS en este aspecto, más allá que muchos pacientes se quejan porque han cortado servicios, por caso el Basterrica, lo cual obliga a los pacientes a buscar otros médicos, cuando vienen con años de atención y seguimiento profesional de sus dolencias.

Otra de las quejas que presentaron es la burocracia que se armó en la CSS para relevar a pacientes diabéticos que hace 10, 15 o 20 años vienen padeciendo una enfermedad que no se cura y necesita atención y medicación de por vida.

Señalan que han instrumentado un formulario on line que cada paciente debe llenar junto a una foto y la firma del médico que lo atiende o un particular (con lo cual deben pagar la consulta), cuestión que para mucha gente de avanzada edad es complejo, oneroso y deviene en una molestia que bajo la justificación de “transparentar” el padrón de pacientes, complejiza aún más el cuadro, agregando a esto que la CSS ha dado de baja centros de atención donde muchísima gente viene atendiéndose por años y ahora se encuentran a la deriva, teniendo que buscar nuevos médicos que retomen los tratamientos.

Paralelamente, entre las quejas que recibimos de los familiares y pacientes, es que mientras todos estos costos (además de la alta cápita que pagan a la CSS) lo siguen pagando los afiliados, las autoridades de la Obra Social, que tanto hablaron de extorsión, de corrupción y de los males de la institución, no han radicado ni una sola denuncia penal con nombre y apellido en contra de las gestiones anteriores, no se conoce si se formalizaron denuncias contra prestadores que incumplieron los contratos, que cobraron sobreprecios o que brindaron un servicio altamente deficiente para los pacientes y hasta el momento no han trascendidos los nuevos convenios, costos ni se ha transparentado nada en la CSS, obviamente con la absoluta complicidad de quienes deben representar a los afiliados ante el organismo social intervenido por el Gobierno de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)