El gobierno volvió a negar una oferta razonable a los docentes. ADOSAC y AMET pasan a un nuevo cuarto intermedio sin esperanzas de acuerdo

La mesa paritaria que se llevó a cabo hoy a las 15:00hs entre el Ejecutivo y los gremios ADOSAC y AMET, no tuvo resultado positivo ni distinto al de la última mesa de acuerdo, en la cual los participantes fijaron un cierto intermedio hasta hoy.

El Ejecutivo no trajo a las Paritarias ninguna oferta superadora al 20% en dos tramos, que hizo la semana pasada y fue rechazada de plano por el sector docente. Siendo así, hubo un pedido de cuarto intermedio hasta mañana domingo a las 15:00hs, pero todo indica que el Ejecutivo no va a ofrecer ningún cambio sustancial a lo ofertado, ya que como lo hemos adelantado en columnas anteriores, este gobierno, como el anterior de Alicia Kirchner, buscó usar la paritaria central con los gremios del Estado, para fijar el techo de aumento que le ofreció a los docentes.

El resultado de esta negativa del gobierno provincial a no reconocer un aumento salarial de más de 20% (10% en dos tramos) ni retablecerle a los docentes la cláusula gatillo en los salarios, pone una enorme grieta entre los gremios docentes y el Ejecutivo, ya hay un mandato de paro de 48 horas sin inicio de clases y todo hace suponer que, al igual que la ex gobernadora Alicia Kirchner, el sector docente va a ser tratado de la misma manera que lo hizo la ex Presidenta Velázquez, en los 8 años que duró la gestión de AK. (Agencia OPI Santa Cruz)