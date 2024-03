El Gobernador Claudio Vidal pide jury de enjuiciamiento a la Dra Paula Ludueña, Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia

Claudio Vidal con el patrocinio legal del abogado Hernán Kistich, ingresó a la Legislatura provincial un pedido de Jury (Juicio Político) en contra de la Vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, Dra Paula Ludueña Campos, en el marco de los autos caratulados “Meyer Miguel Ángel s/Jury de Enjuiciamiento“– Expte. N° M–11/18 y “Sedán Martín Sebastián s/ Jury de Enjuiciamiento” Expte. N° S–12/18, a tenor de los arts. 137 y 138 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz,

Allí el gobernador solicita el inicio del juicio político acusándola de estar incursos en las causales 2 y 3 del Art 138, considerando que existen suficientes razones para considerar que la abogada habría cometido delitos en el desempeño de su función, por haber omitido cumplir con los deberes a cargo de la Vocal, tras lo cual el denunciante la acusa de mal desempeño en sus funciones.

Los motivos del pedido

Vidal pide el Jury de la Dra Ludueña Campos, acusándola de haber incurrido sin causa injustificada, en una demora de 5 años en cumplir con un acto procesal dispuesto por ley, mientras que en otro caso, donde Vidal recusa a otro magistrado, de acuerdo a su buen entender, la Vocal del STJ esperó que el juez a quien debía juzgar se jubilara para evitar, de esa manera, la tramitación del pedido.

“Reitero que no existe motivo alguno para semejante demora, ya que no se evidencia ninguna complejidad, ni actividad probatoria ni diligencias previas que permitan, cuanto menos, suponer que existieron obstáculos que impidieran el avance normal del trámite iniciado por un ciudadano al exponer el mal desempeño en el que incurrieron dos funcionarios al servicio de la justicia”, expresa el texto presentado por Claudio Vidal, no como Gobernador, sino como ciudadano.

“Lo expuesto – continúa el largo escrito – reviste una gravedad institucional manifiesta ya que no sólo la acción en contra del Dr. Meyer quedó huérfana por haberse jubilado y no pertenecer más al Poder Judicial, sino que se ha demostrado que al propio Máximo Tribunal Provincial poco le interesa el buen o mal desempeño de sus propios servidores y darle respuesta a los justiciables en los tiempos razonables”, concluye.

La denuncia

Lo que cuestiona Vidal en su escrito y por cual razón pide el Jury a la titular del STJ, es la inexplicable paralización total de un trámite de un expediente donde están denunciados por graves delitos dos funcionarios públicos del Poder Judicial de la provincia, tratándose de los Dres Miguel Ángel Meyer y Sebastián Sedán.

Y sobre el particular la presentación escrita indica “…no se explica cómo puede paralizarse por completo la tramitación de un expediente en el que se expusieron y denunciaron graves actos llevados a cabo por funcionarios públicos del Poder Judicial de la provincia, respecto de los cuales se debió analizar si correspondía destituirlos conforme lo manda la ley, y a quienes correspondía aplicarles el procedimiento establecido de manera específica”.

Continúa aclarando “Todo ello sin entrar a ahondar que, de algún modo, el TSJ conocía desde hacía un largo tiempo la temática objeto del pedido de jury, ya que había intervenido ordenando la nulidad de lo actuado por el ex Juez de Recursos de Caleta Olivia, Miguel Angel Meyer y contra el titular de la Fiscalía Nº 1 Dr Martín Sebastián Sedán , lo cual dio origen a las actuaciones caratuladas: “Meyer Miguel Angel s/Jury de Enjuiciamiento” Expte. N° M-11/18 y “Sedán Martin Sebastián s/ Jury de Enjuiciamiento” – Expte. N° S-12/18”.

En sus fundamento Claudio Vidal a través de su representante legal argumenta “solicité el jury en contra de los funcionarios referidos por encontrarse incursos en la causal del inc. 4 del art. 14 “ignorancia inexcusable del derecho de la legislación vigente, demostrada por su errónea aplicación en autos, sentencias y dictámenes que de ellos emanen” y respecto del Sr. Agente Fiscal también la del inc. 7 del art. 14: “repetición de excusaciones inmotivadas o intervención indebida en caso de excusación obligatoria, habiendo mediado recusación“.

En el escrito se describe pormenorizadamente la forma intencional que, a su criterio, la Dra Ludueña incurrió en encubrimiento a los funcionarios denunciando, demorando, como dice más arriba, cinco años en un caso y en el otro, indica la presentación, la magistrada habría esperado a que el funcionario se jubilara, para que la medida resultada en abstracto.

Pedido formal

A raíz de todo lo explicado y las argumentaciones previas, Vidal solicita a la Cámara de Diputados que requiera al Tribunal Superior de Justicia de la copias certificadas de la totalidad de los expedientes caratulados: “Meyer Miguel Angel s/Jury de Enjuiciamiento” Expte. M 11/18 y “Sedán Martín Sebastián s/ Jury de Enjuiciamiento” – Expte. N° S-12/18.

Y paralelamente solicita a la Sala Acusadora de la Legislatura provincial “Disponga lo pertinente para impulsar la apertura del Juicio Politico respecto de la magistrada Paula E. Ludueña Campos, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Santa Cruz”.

Fuentes del Poder Judicial le aseguraron a OPI santa Cruz que la próxima semana entrarían los pedidos de jury contra la Dra René Fernández y Fernando Basanta. (Agencia OPI Santa Cruz)

