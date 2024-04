El dólar blue sube $20 y alcanza los $1.035

Este martes, el dólar blue registró un incremento de $20 y alcanzó los $1.035 en una jornada marcada por una fuerte demanda en la city porteña.

La subida del dólar blue estuvo acompañada por un alza en los dólares financieros, en medio de la incertidumbre generada por el conflicto entre Israel e Irán. Esta situación ha llevado a una desvalorización de las monedas y acciones en América Latina.

Se espera que el precio del dólar se fortalezca a nivel global debido al aumento de las tensiones en la zona del mundo con mayor producción petrolera, lo que también impactará en el precio de otros commodities.

Con este panorama, el dólar informal alcanzó su precio más alto en siete semanas. Desde principios de marzo, cuando cotizó en $1.050, había experimentado una meseta que lo llevó por debajo de los $1.000 pesos y a tener una brecha con el dólar mayorista menor al 15%.

Actualmente, luego de un aumento de $50 en las últimas siete jornadas, la brecha del dólar blue se sitúa en el 19,17%.

Por otro lado, tanto el dólar MEP como el CCL también continúan en alza en las últimas sesiones. El MEP aumentó un 1,55% o 16 pesos, ubicándose ligeramente por encima del dólar blue en $1037,36, mientras que el CCL aumentó unos cuatro pesos hasta los $1.078,94.

En cuanto al tipo de cambio mayorista, después del ajuste diario, se sitúa en $868,50, cincuenta centavos por encima de la cotización de ayer.

En el Banco Nación, el valor del dólar es de $887,50 y en el promedio de los bancos es de $912,62. De esta manera, el valor del dólar tarjeta alcanza los $1.420.

Por otro lado, el Banco Central logró comprar otros 93 millones de dólares en una jornada con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 265,197 millones. En lo que va de abril, la entidad ha acumulado US$ 2.195 millones y desde diciembre de 2023 ha acumulado US$ 13.571 millones, lo que ha llevado a un aumento en las reservas brutas del BCRA de 125 millones de dólares, llegando a los US$29.358 millones. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA