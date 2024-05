Guillermo Francos anunció la posible postergación del Pacto de Mayo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que el esperado Pacto de Mayo, convocado por el presidente Javier Milei durante la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, podría postergarse al 20 de junio. En declaraciones radiales, Francos explicó que “el Pacto es una convocatoria que hizo el presidente al inaugurar el período de sesiones ordinarias y dijo expresamente que primero tenemos que aprobar las leyes y después ir a un pacto”.

Francos sugirió que el acuerdo propuesto por el presidente podría firmarse el Día de la Bandera, considerando que “es una buena fecha para firmar un pacto que mire al futuro de los argentinos”. Añadió que, aunque el 25 de mayo se realizará el tradicional Te Deum en la Catedral de la Ciudad, la decisión de avanzar con el pacto o mantener los actos protocolares normales de una fecha patria recaerá en el presidente Milei, quien regresará de España la próxima semana.

El ministro enfatizó la importancia de aprobar las leyes antes de concretar el pacto, indicando que si no se aprueban, el pacto “se hará después”. “No me parece relevante el tema de la fecha, sí que la ley se apruebe cuanto antes”, concluyó Francos.

Francos responde a críticas de Pedro Sánchez

En otra parte de su intervención, Guillermo Francos criticó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por sus comentarios sobre Javier Milei, quien afirmó que el mandatario argentino “odia la democracia”. Francos calificó los comentarios de Sánchez como “ridículos” y “una estupidez”, enfatizando que muchos españoles también comparten esta opinión.

Francos recordó que Sánchez recientemente consideró renunciar, pero luego decidió no hacerlo, cuestionando así la credibilidad de sus afirmaciones sobre la democracia. “Es una estupidez lo que dice el presidente español y me ofende como argentino”, declaró Francos.

El ministro del Interior también se refirió a la negativa del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de asistir al pacto propuesto por Milei. Francos criticó los encuentros recientes de Kicillof con los gobernadores de Santa Fe y Chubut, sugiriendo que estos actos políticos pueden ser percibidos como una falta de atención a las necesidades de la provincia de Buenos Aires.

“Que dos gobernadores se junten en distintos lugares, en Santa Fe con Pullaro o en Chubut con Torres, son las relaciones de gobernadores provinciales que buscan en esos actos símbolos de gestión autónoma. No me parece mal”, comentó Francos. Sin embargo, destacó que “si ellos quieren juntarse y darle una ambulancia a Chubut, no sé si no le faltarán en Buenos Aires. Si le quiere dar a Pullaro patrulleros también, no sé si no le faltarán en la Provincia”.

Francos señaló que varios intendentes del conurbano bonaerense le han expresado preocupaciones similares, cuestionando la distribución de recursos y equipamiento fuera de la provincia. “Está bien que hagan un acto político para los medios, pero que se fijen en sus propias provincias también”, finalizó el ministro del Interior. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA