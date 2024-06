Encontraron hidrocarburos en el Lago Argentino, retiraron el barco del agua pero (hasta el momento) no se tiene conocimiento de que la concesión haya sido suspendida

La investigación sobre la contaminación del lago Argentino por parte de la embarcación Alacalufe de la empresa Hielos y Aventuras en el Parque Nacional Los Glaciares y de acuerdo a los trascendidos de la justicia federal, habría dado positivo con la existencia de hidrocarburos (aceites, combustibles, etc) derramados durante varios días en el lecho del Brazo Rico, frente al Glaciar Perito Moreno, como informó en exclusiva OPI Santa Cruz.

La información señala que el Juez Federal subrogante, Claudio Vázquez, confirmó que se hallaron restos contaminantes de hidrocarburos en tres de las cinco muestras obtenidas del agua del lago Argentino e inmediatamente ordenó que la embarcación fuera retirada del agua, aunque no ha trascendido que la empresa responsable de la contaminación haya sido sancionada con la suspensión del servicio turístico, cuyo negocio prosigue, tal la concesión otorgada por Parques Nacionales, como único operador lacustre.

Muestras positivas

En uno de nuestros informes y en base a la opinión del Ingeniero Eduardo Delía, adelantábamos que no había posibilidad de que las investigaciones no arrojaran otro resultado que el positivo, dado que el hidrocarburo no se degrada en el agua y no existen dos moléculas de hidrocarburos iguales; es decir que, comparando las muestras recolectadas en el lago y comparándolas con las que existen en las cisternas o depósitos de combustibles del barco, se puede determinar con total seguridad la procedencia del combustible contaminante.

Recordemos que en varias comunicaciones, tanto del gobierno como de los propios investigadores y Parques Nacionales, se puso en duda la contaminación real y hasta se habló de una confusión con sedimentos de arrastre de los arroyos concurrentes; algo que contrarrestamos con pruebas fílmicas y fotos donde concretamente se ve a la nave Alacalufe derramando combustible por kilómetros en el lecho del lago.

En esa nota y en base a los dichos del Ingeniero Delía, remarcamos “Sobre la mecánica de contaminación y la forma en que ésta se produjo, Delía señaló “En este caso del Lago Argentino se ve claramente que el combustible o el aceite, o combustible con aceite fluye desde el motor del barco y las hélices se encargan de producir una emulsión, que genera un efecto nocivo para el lecho del lago por el cual le impiden a las partículas que floten y la mayoría terminan en el fondo” y agregó “por esto es muy importante que los responsables de la seguridad ambiental y de investigar lo ocurrido, puedan determinar qué ha pasado en el fondo del lago, porque este tipo de contaminantes van a seguir estando allí durante siglos”.

Consultado sobre las declaraciones de los funcionarios de Parques e inclusive el propio Fiscal Federal, en relación a que no se observan manchas sobre el agua ni en las costas, dijo claramente “Lo que se disuelve en el agua del lago es imposible verlo a simple vista si no es mediante un análisis muy específico del agua. Debemos tener en cuenta que en casos en que la mecánica de contaminación es mediante una hélice de un motor, como en este caso, se produce una emulsión muy fina y no tiene nada que ver con un derrame de petróleo, por ejemplo, donde el factor contaminante es más grueso y las moléculas del hidrocarburo están en reposo sobre el agua, además, en el caso del mar, la salinidad, facilita la flotabilidad. Nada de eso sucede en este caso”. (Agencia OPI Santa Cruz)