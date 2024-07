Los gobernadores kirchneristas le dijeron “no” a Tucumán. Los aliados de Cristina Fernández reafirmaron su enemistad con Milei e ignoraron los simbólico del acto

(Por: Rubén Lasagno) – Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Sergio Zillioto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz) fueron los gobernadores kirchneristas, ausentes en la firma del acta en Tucumán, convocado por el gobierno nacional..

Claramente el país político quedó dividido entre quienes buscan algún tipo de institucionalidad y entendimiento, más allá de las diferencias lógicas y hasta pensamientos políticos distintos y quienes actúan movidos por los hilos visibles del Instituto Patria, donde todos los gobernadores nombrados, sin excepción, pasaron las última semanas en sus recorridas por Buenos Aires, en búsqueda de órdenes de la condenada, quien sin duda digitó esta suerte de boicot a la iniciativa presidencial.

Y es legítimo que una parte del espectro político no esté de acuerdo con Javier Milei, porque así se conforma la democracia en cualquier parte del mundo; la diferencias y los acuerdos son necesarios, el disenso es sustancial, lo que no es sano es practicar cualquier acción destituyente cuando quien está en gobierno, no son ellos, enfermos por continuar eternamente enquistados en el poder, como sucede con el kirchnerismo cada vez que la abstinencia lo consume.

El boicot al acto de Tucumán por parte de los gobernadores K fue una muestra más de que la institucionalidad no es parte del gen filoperonista y si bien es cierto que en el fondo Milei pretendió anotarse un “triunfo” político bastante discutible, el simbolismo del acto ameritaba más grandeza. Era necesaria la presencia de todos, aún manteniendo las mismas diferencias y declarando los desacuerdos, porque de alguna manera, se trata de rescatar aquellos gestos que hicieron grande a un país que a fuerza de egoísmos y peleas internas partidarias, perdió la escencia democrática que lo ha caracterizado en esta parte del mundo.

Nos quitaron hasta las tradiciones

En 16 años de gobierno K se anularon hasta las tradiciones patrias, entre ellas los desfiles militares que han caracterizado a todos los 9 de julio, 25 de Mayo o día de la Bandera, dilapidando ideología barata, destructora de cualquier tradición y familia, como nos sucedió por tantos años de populismo ladriprogresista.

El kirchnerismo transformó la historia nacional en historia propia. La Nación nació, creció y se reprodujo a partir del año 2003 y en ese tren de mentiras, estos subnormales sustituyeron las fechas patrias y recordaciones históricas, por sus propias y enfermizas alegorías, al punto de que La Càmpora llegó a unir la fecha de cada 25 de febrero, nacimiento del General San Martín, con el nacimiento de Néstor Kirchner, quien nació ese mismo día pero es precisamente un oximorón del libertador.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio en Tucumán en la previa de la firma del Pacto de Mayo – Foto: NA

Y de todo aquello, quedaron resabios en algunos gobernadores que ayer lo pusieron de manifiesto; expresaron ese odio visceral hacia todo aquel que no sean ellos y su casta de inútiles, corruptos y eternizadores de la política que mató las esperanzas de un país el cual y a pesar de todo, es resiliente y pretende resurgir en medio de tanto dolor.

Ayer sin presencia de los gobernadores K, la Casa de Tucumán se iluminó como hace tiempo no sucedía en la Argentina y hoy la gente agolpada en las calles, revivía el paso de las Fuerzas Armadas como símbolo del soporte y defensa de nuestra soberanía, como quedó demostrado en la injusta guerra del Atlántico Sur en el año 1982.

Y los Gobernadores que no estuvieron presentes en Tucumán, aún con las diferencias ideológicas y políticas que puedan tener con el presidente, dejarán su silla vacía en la memoria de los argentinos, que esperaban ver un poco de grandeza entre tanta miseria humana. Y serán ellos los responsables únicos y absolutos de sus propias acciones políticas, que todos tendremos en la memoría, no solo a la hora de reconocer el gesto que no tuvieron ayer, sino a la hora de votar. (Agencia OPI Santa Cruz)