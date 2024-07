Lo que siempre se supo: Lázaro Báez, estafador, evasor y testaferro del poder será devuelto por la Justicia a su lugar de origen y Nicolás Pizzi, dice que hay que cuidarlo

(Por: Rubén Lasagno) – Una nota de Infobae dio cuenta que el Tribunal Oral Federal 4, por este momento se encuentra estudiando la posibilidad de trasladar a Lázaro Báez a Santa Cruz, para que cumpla aquí sus condenas.

Tal lo referido por un ex juez al que consultamos sobre el particular, nos consignó como probable (y casi seguro) el traslado, porque es un “preso VIP”, señaló, vinculado fuertemente al poder político y eso, remarcó el letrado, lo aleja o lo acerca (según las circunstancias) de las decisiones de ciertos jueces vinculados con el propio poder político “Los jueces con compromisos, que no quieren quedar mal con el poder, o que no son ecuánimes para juzgar dos situaciones similares desde lo penal pero distintas desde su composición político-judicial, siempre tienen los argumentos para encontrarle la vuelta y aplicar estos beneficio, de manera arbitraria. Por más que se los cuestiones, siempre van a tener un argumento sustentable” y agregó “En las cárceles hay muchísima gente presa por delitos aún menores que los de Báez y ni siquiera han logrado el acercamiento familiar, los tienen a cientos de kilómetros de sus familias. El caso de Lázaro está claro que se da por sus vinculaciones política y esa laxitud de la justicia es propio de nuestro país”.

Pobre Lázaro…

De acuerdo a lo que pudimos saber extraoficialmente, Báez podría ser trasladado a Río Gallegos o a El Calafate, sin embargo, es muy curiosa la forma en que el periodista Nicolás Pizzi encuadra, en infobae, el dato de dónde y cuándo va a ser trasladado.

Dice el diario “Los detalles de la mudanza se mantienen en reserva. Nadie quiere que vuelva a ocurrir algo similar a lo que pasó en 2020, cuando el empresario intentó mudarse a una casa en un barrio privado de Pilar. En ese caso, la filtración de la noticia activó una reacción de los vecinos que obligó a buscar otro destino”.

La pregunta que se me ocurre y se la podría trasladar al colega es ¿Quién es Báez para que se caracterice por ser un reo con privilegios ante los demás condenados?. Por otra parte, ¿En base a qué estudios previos o mecanismo de averiguación, encuesta o investigación, el periodista determina que “Nadie quiere que vuelva a ocurrir…”?; es una apreciación personal y sin ningún anclaje en la realidad, pues no conozco un solo ciudadano que no quiera o desee que tipos como Lázaro Báez, no paguen las consecuencias por el latrocinio de los fondos públicos en los que incurrió con sus patrones políticos, Néstor Kirchner, primero y Cristina Fernández, después.

Le aseguramos al colega, al diario y a la opinión pública en general, que a nosotros sí nos interesa saber y revelar cuándo será traído a Santa Cruz, a qué ciudad y en qué domicilio será alojado este privilegiado delincuente que se afanó hasta el agua de los argentinos y lo tratan, tanto judicial como mediáticamente, como si fuera Messi; como si al tipo hubiera que resguardarlo y blindarlo del repudio de los vecinos y los ciudadanos que hemos tenido que pagar por décadas, la fiesta del enriquecimiento ilícito, los maltratos, los abusos, el autoritarismo y esta suerte de capo mafia que estuvo instalado en Río Gallegos, haciéndose dueño del dinero, los bienes y las personas.

Desde OPI, el único medio que por más de una década siguió, persiguió y persistió con información e investigaciones sobre los ilícito de la banda que asoló a Santa Cruz y al país, vamos a estar muy atentos y contrariamente a lo que piensa y dice Pizzi, indagaremos nuestras fuentes y cuando obtengamos la información veraz y concreta, lo daremos a conocer. Diremos dónde va a vivir y quiénes lo van a “cuidar” y seguramente, así como habrá muchos que seguirán como perritos falderos, poniendo la cola entre las patas para no ofender al poder, estaremos ahí porque no coincidimos con Pizzi o Infobae que a Lázaro “hay que cuidarlo”, por el contrario, hay que exponerlo para que el ciudadano común sepa que seguimos rodeados de impunidad y de impunes, aún cuando los tiempos y los gobiernos cambien, si algo no cambia son los privilegios de ciertos delincuentes.

El tratamiento mediático que le dan en Infobae a este defraudador serial y lavador de dineros públicos, llega al paroxismo cuando nos encontramos que el “traslado de un detenido”, en el párrafo escrito por Nicolás Pizzi, se transforma en “mudanza”; que la palabra “delincuente detenido” se transmite como “empresario”, nada más lejos de la verdad y una verdadera ofensa para los empresarios que son otra cosa y el derecho ciudadano a saber por qué ponen a un delincuente a vivir a metros de la casa de cualquier vecino honesto, lo transmiten como “Filtración de la noticia”. (Agencia OPI Santa Cruz)