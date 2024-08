Rojkés atribuye la condena de Alperovich a una “operación política”

La exsenadora Beatriz Rojkés calificó a su marido, el exgobernador de Tucumán José Alperovich, como una “víctima” de una “operación política” luego de que el exmandatario fuera condenado a 16 años de cárcel por el abuso sexual de su sobrina. Esta es la primera vez que Rojkés se pronuncia públicamente sobre la sentencia que ha llevado a Alperovich al pabellón de abusadores del penal de Ezeiza.

Rojkés agradeció públicamente la convocatoria en respaldo al exgobernador que tuvo lugar frente a una concesionaria en la calle San Lorenzo al 200 de Tucumán, describiéndola como una manifestación “espontánea”. “Jamás nos hubiéramos imaginado que pase algo así. Por ese motivo valoramos cada acto y cada gesto. Estamos muy sensibles”, expresó.

Alperovich, Espinosa, Soloaga… el abuso desde el poder con matices y un denominador común: la impunidad que podría cambiar con la condena al violador tucumano – Foto: NA

Añadió: “Sí sabemos que es una gran operación política, no sabemos de dónde puede salir porque hoy ya José no participa (en política), ni yo ni mis hijos, entonces no sabemos de dónde sale esto”. Los manifestantes presentes llevaban un cartel con la leyenda: “Preso por una operación política”.

La Cámara de Casación ratificó en julio pasado la prisión preventiva del exgobernador, quien fue condenado por nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y exasesora entre diciembre 2017 y marzo 2018, ocurridos en la ciudad de Buenos Aires y la provincia norteña. Alperovich fue sentenciado a 16 años de cárcel y se le inhabilitó para ejercer cargos públicos el pasado 18 de junio, tras el juicio celebrado en los tribunales de Capital Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)