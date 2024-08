Vidal prepara el terreno para aumentar las cuotas de la CSS. Lo  compara con las privadas y el aumento es para encubrir a los municipios que no pagan

(Por: Rubén Lasagno) – Desde que asumió el actual gobierno provincial, seguimos esperando que el gobernador ponga en práctica lo que tantas veces dijo en sus discursos de campaña, entre ello cuando se refería al déficit de la Caja de Previsión Social y de la Caja de Servicios Sociales.

Sabemos que gran parte de ambos déficit se deben (entre otras cuestiones) a las deudas que mantienen los municipios con la provincia, por falta de pago de los aportes que a cada municipal le descuentan, pero no lo aportan. Esta “modalidad” fue una costumbre muy arraigada en el kirchnerismo, quien gobernó por 32 años y había hecho que todo lo que recaudaban municipios, organismos públicos y empresas del Estado provincial, fueran a un “pozo común” llamado CUT del cual, luego, el gobernador K de turno, repartía arbitrariamente.

Esto creó una dependencia absoluta de cada intendente del gobierno central y ello implica desde apoyo político en la Cámara de Diputados, hasta el ocultamiento de denuncias y corrupción, por parte de aquellos jefes comunales que no estén de acuerdo con las políticas provinciales pero cuya supervivencia para pagar salario depende del gobernador.

Pues bien, nada cambió. A pesar que Claudio Vidal hizo de esto parte del discurso de campaña, no modificó un ápice esta dependencia política-financiera y por el contrario, la usa para mantener controlado a los intendentes que no comparten sus decisiones o a los que asoman como posibles competidores al 2025/2027, como es el caso del Pablo Grasso, un corrupto histórico de la provincia, cuya administración jamás hizo los aportes de rigor, con la complicidad del gremio SOEM, que nada le ha reclamado al respecto. Y lo peor, ni Vidal ni el sindicato municipal, han denunciado penalmente a Grasso y a ningún otro intendente o ex intendente, por esta malversación de fondos públicos.

Vidal prepara el terreno

Acá vamos a reproducir una tramo de un mensaje dado por el actual gobernador Claudio Vidal quien intenta “convencer” a la opinión pública que, comparado con las obras sociales prepagas (privadas), Santa Cruz tiene una obra social “barata” y el mensaje subliminal es “No se enojen cuando anunciemos el aumento de la cuota en los salarios de los trabajadores estatales activos y jubilados”.

Vidal, dice en esta parte del video; “Yo pido a todos que hagan otra comparativa, lo que se paga en una Obra Social prepaga para una familia de 4 integrantes, es alrededor de 300 o 450 mil pesos para tener un servicio de mediana calidad y el aporte promedio hoy en la CSS es muy inferior a esa cifra, muy pero muy inferior”.

Más importante es lo que no dice

El gobernador expone una realidad que deja sus argumento a medio camino. Primero, comparar una prepaga donde los adherentes son “clientes” como lo es el asegurado en una empresa aseguradora estatal, es una artimaña poco creíble.

Mientras el cliente de una prepaga, puede desafiliarse en cualquier momento e ir a otra empresa, los afiliados provinciales de Santa Cruz son rehenes del gobierno provincial, que, además, tiene históricamente intervenida la CSS y éste gobierno no ha hecho nada para des-intevenirla. Por lo tanto, el empleado de Santa Cruz no tiene elección y tampoco opción.

Ninguna obra social privada tiene un nicho cautivo de aportantes, como la CSS, teniendo en cuenta que al menos son unos 90 mil aportantes directos y más del doble indirectos y un promedio de 90 mil pesos cada uno. Pero hay un agravante: la CSS le sigue descontando a la persona fallecida, es decir, el cónyuge que cobra la pensión sufre el descuento sobre la pensión con destino a la Caja de Servicios Sociales, en el caso que tenemos documentado a la viuda le descuentan $ 33.962,00. Una absoluta vergüenza, que el gobernador oculta o no tiene en cuenta.

Socializar deudas, mejor que investigar

La otra cuestión que el Gobernador Vidal calla, es que el aumento del porcentaje a la CSS que puso en estudio, tiene como objeto “compensar” o achicar el déficit que padece la Obra Social de la provincia, debido a las descomunales deudas que tienen los municipios y que él ha decidido no cobrarle a los intendentes, con lo cual lo que hace Vidal es socializar las deudas de la corrupción, porque la retención indebida de fondos, en la que han incurrido todos los jefes comunales, es un delito presente, claro y concreto, por parte de los jefes comunales, actuales y anteriores y el gobierno provincial, no solo no los ha denunciado penalmente, constituyéndose en cómplice pero además, tratando que todos los santacruceños la paguen de su bolsillo a través del aumento de la cápita.

El actual gobierno, tampoco está muy preocupado por recuperar los dineros públicos que se han robado desde la Caja de Servicios Sociales y que claramente ha ido a parar a muchos de los administradores e interventores que por allí han pasado, algunos de los cuales se han construido mansiones, han comprado hoteles que luego fueron afectados a las derivaciones de la propia CSS y ex funcionarios que hicieron todo tipo de negocios ilegales con la provisión de medicamentos, prótesis, alquiler de aviones y servicios, que seguramente vamos a poder ventilar con mayor exactitud, cuando terminemos la investigación que llevamos adelante junto a la emisora Fm News.

Dicho de manera clara: el gobernador busca imponer un mensaje que “para salir de la coyuntura” pretende ajustar fuertemente los aportes personales a la CSS que ya se ajustan a través del porcentaje de movilidad que tienen los salarios y las jubilaciones.

Los afiliados y los gremios estatales tienen la palabra. Será la voluntad de quien logre imponer su verdad. Desde lo político, el gobernador tiene la voluntad y las manos de quienes le aportan “gobernabilidad” y aprueben todo sin preguntar; enfrente deberían estar los sindicatos municipales, docentes y estatales, preocupados por saber cuál es el verdadero fin del mensaje que intenta imponer el gobernador Vidal. (Agencia OPI Santa Cruz)